Тайное орошение полей: прокуроры разоблачили фермеров Экибастуза

В Экибастузе прокуроры разоблачили фермеров, которые незаконно пользовались водой для орошения полей, сообщает Zakon.kz.

Прокуратурой Экибастуза выявлены нарушения законодательства при использовании водных ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Установлено, что отдельные хозяйствующие субъекты без надлежащего оформления прав на специальное водопользование осуществляли забор воды с использованием насосного и капельного оборудования для орошения сельскохозяйственных угодий общей площадью свыше 2 тыс. гектаров. В результате произведено более 20 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

"По результатам рассмотрения представления нарушения устранены. В бюджет дополнительно начислено более 8 млн тенге платы за пользование водными ресурсами. С четырьмя сельскохозяйственными товаропроизводителями заключены договоры и получены разрешения на специальное водопользование". Прокуратура Экибастуза

Кроме того, заменены приборы учета воды, что позволит обеспечить достоверный контроль за фактическими объемами водозабора.

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