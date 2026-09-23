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События

Героин в бензобаке и 21 год в розыске: чем закончилось старое дело в Шымкенте

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в участии в организованной преступной группе и незаконном обороте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, в 2003 году Е. поддерживал связи с международными преступными группами, которые занимались оптовой закупкой и сбытом наркотиков.

В ноябре 2003 года он вместе с сообщником выехал из Шымкента в сторону Актобе. На трассе Шымкент – Самара, недалеко от Аральска, автомобиль остановили. При осмотре в топливном баке обнаружили 35 пакетов с героином общим весом более 34 килограммов.

После этого Е. объявили в международный розыск. Спустя 21 год его задержали в России. Уже в 2025 году мужчину доставили в Казахстан для проведения судебного разбирательства.

Свою вину подсудимый не признал. Однако суд счел ее доказанной показаниями свидетелей, аудиозаписями, заключениями экспертиз и другими материалами дела. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему 13 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

21 сентября 2026 года мы рассказывали, что казахстанец подал в суд на отца и добился алиментов на время учебы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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