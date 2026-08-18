Пожилая карагандинка с пакетом бутылок и ножниц напала на девушку из-за наряда

Фото: Zakon.kz

Обычная прогулка во дворе жилого дома в Караганде закончилась для 25-летней девушки порезами и больницей – на нее из-за платья напала незнакомая пенсионерка с пакетом бутылок. В Департаменте полиции региона рассказали детали происшествия, сообщает Zakon.kz.

История получила огласку после публикации в социальных сетях. Супруг пострадавшей рассказал Telegram-каналу Qumash, что неприятный инцидент произошел во дворе дома на улице Анжерской. "Все якобы началось с того, что женщина (примерно 40 лет) стала просто так оскорблять и обзывать его супругу из-за платья. Возник словесный конфликт, который закончился ударом в спину мусорным пакетом. Внутри были бутылки и ножницы. Они разбились, и осколки поранили супругу", – указывается в публикации. В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили факт вызова на место происшествия и уточнили детали инцидента. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность гражданки. Ею оказалась 63-летняя жительница Караганды. Также установлена личность 25-летней женщины, являющейся потерпевшей", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 18 августа 2026 года в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве добавили, что 63-летняя гражданка состоит на медицинском учете. После вмешательства полицейских ее поместили в специализированное медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что пьяная казахстанка сорвалась и расцарапала лицо полицейскому.

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