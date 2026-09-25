Православные казахстанцы смогут увидеть новую святыню в Храме святого князя Владимира в Алматы

27 сентября 2026 года состоится торжественное принесение уникальной православной святыни – креста с частицами мощей почитаемых угодников Божиих – в Храм святого князя Владимира, сообщает Zakon.kz.

Святыня передана в храм по ходатайству митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В воскресенье, 27 сентября, в двунадесятый праздник Всемирного Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, состоится ее торжественное принесение.

В "Пошехонский крест" помещены частицы мощей святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, великомученицы Варвары, святителя Алексия Московского, благоверного князя Романа Угличского и преподобного Нила Столобенского.

Его изготовили в Ярославле в 1791 году. После революции 1917 года реликвия оказалась сначала в Прибалтике, потом в Берлине, а после в Великобритании. Полная история перемещений святыни доподлинно неизвестна.

"По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в двунадесятый праздник Всемирного Воздвижения честного и животворящего Креста Господня состоится торжественное принесение обретенной святыни в храм в честь святого благоверного равноапостольного князя Владимира".

Отмечается, что священный дар будет находиться рядом с главной святыней Храма святого князя Владимира – Тихвинской иконой Божией Матери.