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Статьи

С куличами и молитвами: как алматинцы встретили Пасху в храме святого князя Владимира

Храм святого Владимира, Пасха, куличи, пасхальные яйца, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
В ночь на воскресенье православные алматинцы приняли участие в праздничной службе в честь Пасхи. Утром верующие вновь поспешили в храмы города, чтобы освятить куличи и помолиться. Как главный православный праздник отмечают в храме святого князя Владимира, в фоторепортаже Zakon.kz.

В храм святого равноапостольного князя Владимира горожане пришли ранним утром. Они зажигали свечи и молились о благополучии своих родных и близких.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Одним из важнейших моментов праздника является утренняя трапеза, когда православные разговляются после строгого Великого поста. На пасхальном столе по традиции должны быть заранее освященные в храме крашеные яйца, куличи и творожная пасха.

Фото: Zakon.kz

Поэтому многие верующие пришли храм с продуктами, приготовленными к праздничному столу. Для всех православных освященная пасхальная снедь становится не просто едой, а символом большого торжества.

"Моя дочь Даша держала пост и сама в этом году испекла пасхальные куличи. Получилось очень красиво и вкусно. Для нас уже стало традицией приходить в храм святого Владимира, чтобы освятить праздничное угощение.  Пасха – это большой и светлый праздник. Пусть у всех казахстанцев всегда будет мирное небо над головой и мы всегда будем дружны друг с другом! С праздником всех! Христос Воскрес! Пусть хранит нас Бог", – сказала прихожанка храма Елена Прудникова.

Фото: Zakon.kz

В праздник Пасхи все священнослужители особенно усиленно возносят молитвы о сохранении мира и согласия.

"Пасха – главный праздник для христиан. Он наполнен светом, радостью и глубоким смыслом. Хочется поздравить всех жителей Казахстана с этим светлым и радостным днем. И всем восклицать снова и снова о воскрешении – Христос Воскрес! Воистину Воскрес! С праздником, дорогие земляки! Пусть в наших домах всегда царят мир и счастье", – сказал ключарь – иеромонах Сергий.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что из-за использования григорианского календаря католики празднуют Пасху обычно в другие даты, нежели православные, однако в этом году у обеих конфессий день праздника совпал. 

Фото: Zakon.kz

Особым событием Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор Алматы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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