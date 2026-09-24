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События

Токаев назначил Алмаса Исакова заместителем управляющего делами президента

Алмас Искаков стал новым замуправляющего делами президента, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 19:07 Фото: gov.kz
Алмаса Искакова назначили заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Распоряжением главы государства Исаков Алмас Серикович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Алмас Исаков родился 25 мая 1985 года. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Университет Экзетера в Великобритании (University of Exeter), стипендиат президентской программы "Болашақ".

Трудовую деятельность начал в 2009 году и. о. специалиста Департамента таможенного контроля по городу Астана. В разные годы работал:

  • Главным специалистом Налогового департамента по г. Алматы (2010-2012);
  • Экспертом, главным экспертом в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК (2012-2014);
  • Руководителем Управления налоговой политики Департамента налоговой и таможенной политики, заместителем директора Департамента государственной поддержки предпринимательства в Министерстве национальной экономики РК (2015-2019);
  • Заведующим сектором оперативной аналитики Информационно-аналитического центра, главным инспектором Центра проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2019);
  • Директором Департамента стратегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2021);
  • Заведующим сектора финансовых рынков Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (02.2021-01.2023);
  • Руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК (01.2023-12.2025).

С декабря 2025 года до сегодняшнего дня являлся руководителем аппарата Управления делами президента РК (с 12.2025).

Ранее сообщалось, что Токаев назначил судей Конституционного суда.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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