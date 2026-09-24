Токаев назначил Алмаса Исакова заместителем управляющего делами президента

Алмаса Искакова назначили заместителем управляющего делами президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Распоряжением главы государства Исаков Алмас Серикович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Алмас Исаков родился 25 мая 1985 года. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Университет Экзетера в Великобритании (University of Exeter), стипендиат президентской программы "Болашақ".

Трудовую деятельность начал в 2009 году и. о. специалиста Департамента таможенного контроля по городу Астана. В разные годы работал:

Главным специалистом Налогового департамента по г. Алматы (2010-2012);

Экспертом, главным экспертом в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК (2012-2014);

Руководителем Управления налоговой политики Департамента налоговой и таможенной политики, заместителем директора Департамента государственной поддержки предпринимательства в Министерстве национальной экономики РК (2015-2019);

Заведующим сектором оперативной аналитики Информационно-аналитического центра, главным инспектором Центра проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2019);

Директором Департамента стратегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2021);

Заведующим сектора финансовых рынков Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (02.2021-01.2023);

Руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК (01.2023-12.2025).

С декабря 2025 года до сегодняшнего дня являлся руководителем аппарата Управления делами президента РК (с 12.2025).

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