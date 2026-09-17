Стало хуже, чем было: как защитить свои права и наказать строителей за некачественный ремонт

Ремонт дома – приятный и сложный процесс, который сочетает творческое вдохновение, серьезный стресс и большие вложения. Однако настоящим испытанием становится, если он пошел не по плану или вовсе разочаровал. Zakon.kz узнал у юриста, можно ли вернуть деньги, если результат не понравился.

Уже несколько дней в Казнете обсуждают некачественный ремонт дома Макпал Жунусовой. Народная артистка Казахстана поделилась видео, как всего за год буквально посыпалась новая облицовка.

"После ремонта не прошло и года. 55 млн тенге взяли строители. Четыре месяца я их кормила, они жили здесь же. А теперь вокруг дома все сползает. Как можно так работать?" – ужаснулась певица Макпал Жунусова.

В следующей публикации артистка отметила, что нашлись неравнодушные люди, которые изъявили желание помочь с ремонтом.

"Неравнодушные пришли и все почистили, с утра до вечера работали. Оказывается, нужно сначала обмотать сеткой, а потом сверху закреплять главным материалом. Я тем рабочим позвонила и сказала, однако они так и не отреагировали. Не буду с ними судиться, пусть спят спокойно. Есть и хорошие люди, которые помогут". Макпал Жунусова

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О своем прецеденте рассказал и житель Алматинской области Кайнар Ахметов. В прошлом году рабочие выполнили ремонт в ванной комнате. Изначально все получилось не так, как надо, говорит мужчина, а позже кафель вовсе попадал со стен.

"Двоих рабочих я нашел по объявлению на сайте. Договорились по цене, я закупил необходимые материалы, и они приступили. Ребята говорили, что у них уже есть опыт. Но еще в процессе у меня возникало много вопросов: сначала они собрали неправильно рисунок на плитке, далее образовались неровные швы, умудрились разбить кафель, была и кривая подрезка, поэтому пришлось докупать еще коробку. После себя убрали поверхностно, самому пришлось отмывать всю грязь. А через несколько месяцев кафель будто вздулся и начал падать. Когда я сказал им об этом, они отказались переделывать, тем более возвращать деньги". Кайнар Ахметов

Тогда мужчина решил через суд вернуть потраченные средства за некачественно оказанные услуги.

"У меня не было письменного договора, но благо я сохранил некоторые чеки, плюс сделал фото и видео ванной комнаты, со стен которой уже попадала половина кафеля. На суде выяснилось, что кафельщики вовсе не имели никакого опыта и думали, что все так легко и просто на деле. Благо они сами согласились вернуть мне полную сумму выплаченных денежных средств, плюс купить строительные материалы для нового ремонта. А также судья обязала их возместить моральный вред. Все было выполнено". Кайнар Ахметов

Юрист Сергей Уткин считает, что ситуация с Макпал Жунусовой вполне объяснима, а случай Кайнара Ахметова – исключительный. Он объяснил, что перед такими работами лучше заключать договор, однако и он мало что гарантирует.

"Здесь так же, как обычно и в любых других взаимоотношениях, заключается с кем-то договор на выполнение какой-то работы. Всегда есть опасность, что работа будет выполнена плохо, тем более связанная со строительством, и это может плохо вылезти через какое-то время, как у Макпал Жунусовой. Ей некогда заниматься судами, и для нее, может быть, 55 млн тенге не принципиальная сумма, а для других людей это все очень важно, и им нужно будет разбираться с недобросовестными строителями и, соответственно, взыскивать ущерб". Сергей Уткин

На практике нередко выходит, что люди, чтобы сэкономить на ремонте, нанимают дешевую рабочую силу, а в итоге потом подсчитывают убытки.

"У нас принято, что бригадиры с рабочими обходятся дешевле услуг строительной компании. Когда человек даже заключает письменный договор с полулегальными работниками, он не задумывается, что потом в случае чего с них взыскать ущерб может быть абсолютно невозможно. Да, в документах есть фамилия, имя, отчество, даже ИИН и это лицо может являться гражданином Казахстана. Но у него нет ИП и нет ТОО, соответственно, налоги он не платит, и когда нужно будет взыскивать с него ущерб, окажется, что нет никаких официальных доходов, нет никакого официального имущества, недвижимости, автотранспортных средств и прочего". Сергей Уткин

Юрист пояснил, что даже если грамотно составить договор и выиграть суд, то взыскать определенную сумму будет крайне сложно – а все потому, что у строителя или бригады нет официального дохода.

"Судебный исполнитель согласно закону через три месяца может хозяину вернуть исполнительный лист со словами: "У него ничего нет, с него нечего взять, бесполезно". И у нас за это в тюрьму или в долговую яму не сажают. И поэтому таких строителей в Казахстане десятки тысяч, которые должны деньги по решению суда, на них исполнительное производство заводил судисполнитель, но ничего взыскать не может. И взыскатели ничего получить не могут, потому что они не думали об этом, когда вступали в какие-то правоотношения". Сергей Уткин

Сергей Уткин советует сразу обратиться в компанию, которая занимается ремонтом. Ведь у нее есть все документы (лицензия, регистрация, они платят налоги), а у вас с фирмой будет контракт. Тем самым можно обезопасить себя и быть уверенным, что ремонтные работы проведут в срок и самое главное – качественно. Ну а если в процессе или после капремонта возникнут вопросы, их легко можно будет решить в суде, ведь при этом у заказчика, то есть у вас, на руках будут все необходимые документы. В конечном итоге это не только ускорит решение проблемы, но и станет полной гарантией возврата средств.