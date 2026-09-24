В Алматы усилили контроль за незаконными муралами, граффити и надписями

Контроль за незаконными надписями на объектах городской инфраструктуры усилили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Полиция усилила работу по выявлению фактов нанесения незаконных надписей и рисунков на здания, заборы и другие объекты городской инфраструктуры.

"Полиция реагирует на каждый такой факт. Только за последние два дня выявлено восемь случаев нанесения незаконных надписей. Нарушителей устанавливаем и привлекаем к ответственности. Например, житель Алатауского района был арестован на пять суток за нанесение своего имени на забор". Начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Полицейские отмечают, что подобные действия не остаются без внимания. Работа по установлению лиц, портящих городское и чужое имущество, продолжается. За нарушение установленных требований предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве объяснил, как запрет на граффити может отразиться на муралах и других рисунках на зданиях.