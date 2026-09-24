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События

Член Халық Кеңесі, промышленник Андрей Лаврентьев окажет помощь семьям погибших военнослужащих

Allur, QazTehna и Agromash поддержат семьи погибших военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 00:18 Фото: Instagram/falash_pridefc
24 сентября произошла трагедия при армейских учениях на Каспийском море. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия, и объявил 25 сентября Днем общенационального траура.

Машиностроительные предприятия Костаная и Сарани, заводы Allur, QazTehna и Agromash поддержат семьи военнослужащих.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Андрей Лаврентьев окажет финансовую помощь в размере 25 млн тенге каждой семье.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

"Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил траур. В наших великих традициях помогать и поддерживать друг друга, особенно в моменты тяжелых испытаний. Поэтому мы с нашими коллегами считаем своим долгом помочь каждой семье погибших военнослужащих", – отметил Андрей Лаврентьев.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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