Члены Қазақстан Халық Кеңесі пообещали финансовую помощь семьям погибших военных

Члены Қазақстан Халық Кеңесі Шахмурат Муталип и Гаджи Гаджиев заявили о финансовой помощи семьям военнослужащих, погибших во время учений на Каспийском море. Оба входят в состав нового консультативного органа страны, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель и президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип сообщил, что от Integra Construction KZ каждой семье погибшего военнослужащего будет выделено по 25 млн тенге.

"Помощь будет оказана адресно и дополнительно к государственной поддержке", – написал Муталип.

Он отметил, что считает своим долгом разделить горе семей погибших как член Қазақстан Халық Кеңесі и как предприниматель.

"Конечно, никакие деньги не вернут родителям их детей. Но в такой момент ни одна семья не должна оставаться один на один со своим горем. Наша страна всегда демонстрировала единство в такие тяжелые моменты. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также их боевым товарищам. Желаю им сил, терпения и мужества", – говорится в его обращении.

Гаджи Гаджиев, который также входит в Қазақстан Халық Кеңесі и возглавляет Федерацию тяжелой атлетики Казахстана, сообщил о решении оказать семьям погибших материальную поддержку в размере 100 млн тенге.

"Как член Қазақстан Халық Кеңесі и представитель спортивного сообщества нашей страны, принял решение оказать материальную поддержку в размере 100 млн тенге семьям погибших военнослужащих", – заявил Гаджиев.

Оба члена Совета выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Позже стали известны имена погибших.