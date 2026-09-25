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События

"Сделано в Китае и Казахстане": Токаев предложил запустить историческую программу с КНР

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 13:42 Фото: akorda.kz
На инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" Касым-Жомарт Токаев предложил запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент указал на важность промышленного взаимодействия.

Он сообщил, что в настоящее время в этой сфере сформирован портфель из 260 крупных совместных проектов общей стоимостью свыше 62 млрд долларов.

"При участии китайских предприятий развивается автомобильный кластер в Алматы, создается кремниевое производство в Карагандинской области, реализуются проекты в металлургии, нефтегазохимии и системах накопления энергии. Запускаются первые проекты по оптимизации и восстановлению малопродуктивных нефтяных скважин. В Актюбинской области с китайской компанией Jinyi Holding Group в пилотном режиме создается особая индустриальная зона, которая будет функционировать в соответствии с международными стандартами. Конкретное содержание обретают наши договоренности в агропромышленном комплексе. В частности, отдельно отмечу якорные проекты компаний Lihua, Fufeng, Dalian Hesheng Holdings по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера, глубокой переработке кукурузы и зерна. Это хорошая основа для перехода нашего партнерства на новый уровень – от реализации отдельных инвестиционных проектов к формированию полноценных производственных экосистем с совместным выходом на рынки стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Южного Кавказа и Европы. В этой связи предлагаю запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan. Правительству необходимо совместно с китайскими партнерами сформировать пул перспективных проектов и оперативно приступить к их реализации", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обозначил в качестве следующего приоритета сотрудничество в горно-металлургическом комплексе. По его словам, Казахстан располагает значительными запасами урана, меди, золота, угля, критических минералов и редкоземельных металлов.

Особое внимание в речи было уделено цифровизации. Президент подчеркнул, что Казахстан открыт к взаимодействию со всеми ведущими технологическими центрами мира.

"В этом году Казахстан вошел в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, тем самым стал участником новой международной платформы технологического взаимодействия. Эта инициатива принадлежит Председателю КНР Си Цзиньпину. Казахстан заинтересован в трансфере технологий, создании совместных инженерных и исследовательских центров. Нами уделяется большое внимание подготовке кадров новой формации. Планируем открыть в нашей столице первую Казахско-китайскую школу искусственного интеллекта. Ярким воплощением нашего плодотворного технологического партнерства становится Alatau City. Этот масштабный проект призван стать мощным полюсом деловой активности между Китаем, Центральной Азией и Европой", – продолжил глава государства.

В своем выступлении он также подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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