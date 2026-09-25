Алматинский инвестиционный диалог "Казахстан – Китай" предложил ежегодно проводить Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 сентября 2026 года, заявил, что Казахско-китайский инвестиционный форум должен стать постоянной площадкой прямого взаимодействия деловых кругов двух стран, сообщает Zakon.kz.

Президент обратил внимание на то, что реализация инициатив требует соответствующей финансовой архитектуры. Он рассказал участникам форума, что в Казахстане на протяжении многих лет успешно функционирует Международный финансовый центр "Астана". "Большой потенциал видим в развитии взаимодействия МФЦА с Гонконгом – одним из ведущих финансовых центров мира. В начале сентября этого года фонд "Самрук-Казына" первым среди эмитентов Центральной Азии и стран ШОС вышел на межбанковский рынок Китая, выпустив панда-облигации на сумму свыше 3 млрд юаней (450 миллионов долларов). Казахстан намерен сделать весь инвестиционный цикл максимально коротким, прозрачным и технологичным. Подписание Соглашения о создании казахско-китайского инвестиционного фонда при национальной компании в области привлечения инвестиций (Kazakh Invest) – очередной важный шаг в этом направлении", – отметил Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" в Алматы. По мнению главы государства, казахско-китайский инвестиционный форум должен стать постоянной площадкой прямого взаимодействия деловых кругов двух стран. "Предлагаю проводить его ежегодно в сентябре под названием Алматинский инвестиционный диалог "Казахстан – Китай". Сегодня был достигнут ряд конкретных договоренностей. Уверен, эти договоренности пойдут на благо не только Казахстана и Китая, но и устойчивого развития всего евразийского континента", – сказал президент. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев предложил запустить казахско-китайскую программу Common History Destiny. Designed and Made in Both China And Kazakhstan.

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