Какая погода ждет Алматы в конце сентября и начале октября

В южной столице конец сентября будет теплым и преимущественно сухим. Днем температура воздуха поднимется до +25°C. Когда придут осадки и похолодание, Zakon.kz рассказала синоптик.

По данным ведущего инженера-синоптика по Алматы и Алматинской области РГП "Казгидромет" Гультансык Медеуовой, в конце сентября в Алматы ожидается преимущественно сухая и теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

"В ночные часы температура воздуха будет составлять +9+14°C, а днем сохранится комфортное тепло – +20+25°C. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с", – отметила представитель Гидрометцентра.

При этом с наступлением октября погодная ситуация изменится – в Алматы ожидаются дожди, добавила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 26 сентября – 2 октября 2026 года.

26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

28-29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

1 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

2 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

Ранее в Казгидромете предупредили казахстанцев о том, что в некоторых регионах ожидаются снег и заморозки до -3°C.