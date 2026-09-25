#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
441.89
502.56
5.19
События

Какая погода ждет Алматы в конце сентября и начале октября

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:21 Фото: unsplash
В южной столице конец сентября будет теплым и преимущественно сухим. Днем температура воздуха поднимется до +25°C. Когда придут осадки и похолодание, Zakon.kz рассказала синоптик.

По данным ведущего инженера-синоптика по Алматы и Алматинской области РГП "Казгидромет" Гультансык Медеуовой, в конце сентября в Алматы ожидается преимущественно сухая и теплая погода с переменной облачностью. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

"В ночные часы температура воздуха будет составлять +9+14°C, а днем сохранится комфортное тепло – +20+25°C. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с", – отметила представитель Гидрометцентра.

При этом с наступлением октября погодная ситуация изменится – в Алматы ожидаются дожди, добавила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 26 сентября – 2 октября 2026 года.

26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

28-29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

1 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +20+22°С.

2 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

Ранее в Казгидромете предупредили казахстанцев о том, что в некоторых регионах ожидаются снег и заморозки до -3°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
Читайте также
цветение урюка
18:03, 10 апреля 2026
В Алматы потеплеет до +24°С, но к концу недели снова пойдут дожди
дожди в городе
17:43, 05 сентября 2025
В Алматы придут дожди и похолодание: погода на неделю
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью
08:32, 01 октября 2025
Какая погода ждет казахстанцев в октябре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: asiangames2026.org
18:14, Сегодня
Казахстанские легкоатлеты не пробились в финал бега на 400 метров на Азиаде-2026
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
17:45, Сегодня
Султан Заурбек и Джексон Ингленд прошли взвешивание перед претендентским боем в Австралии
Александра Залюбовская
17:44, Сегодня
Казахстанские легкоатлетки по-разному выступили в квалификации Азиады
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
17:43, Сегодня
Сборная Казахстана прибыла на Фарерские острова перед матчем Лиги наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: