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#Школа
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Вспышка туберкулеза в казахстанском вузе: администрация ответила на тревожные слухи

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 18:15 Фото: Zakon.kz
В Карагандинском национальном исследовательском университете имени академика Е. А. Букетова прокомментировали информацию о вспышке туберкулеза среди учащихся, сообщает Zakon.kz.

Поводом для беспокойства стал пост в соцсети Threads. Его автор утверждал, что в вузе инфекцией заразились уже десять человек, и призывал отправить всех студентов на карантин.

В администрации КарНИУ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. На самом деле на текущий момент подтверждены только три отдельных случая заболевания.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что эти эпизоды между собой не связаны: двое заболевших прибыли из других регионов, а один является местным жителем. Студенты не контактировали друг с другом.

Тем не менее в учебном заведении совместно с санитарно-эпидемиологической службой уже приняли необходимые меры.

"Определен круг близких контактов, организовано их медицинское наблюдение. В соответствующих помещениях проведены меры по обеспечению санитарной безопасности. Близкие контакты находятся под медицинским наблюдением в течение 14 дней в соответствии с рекомендациями специалистов. Дополнительно организовано профилактическое медицинское обследование студентов", – говорится в сообщении.

Чтобы минимизировать риски, отдельные группы, в которых учились заболевшие, временно перевели на дистанционный формат обучения. В остальном учебный процесс продолжается в штатном режиме.

"Ситуация находится под контролем. Учебный процесс продолжается в штатном режиме, за исключением временных адресных мер, принимаемых по рекомендациям санитарных служб", – отметили в администрации учебного заведения.

Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Айгул Шагалтаева рассказала, какие вирусы циркулируют в столице.

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Канат Болысбек
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