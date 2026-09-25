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События

"Доставал соты из улья": голодный медведь разгромил пасеку на востоке Казахстана

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 19:30 Фото: magnific
Незваный ночной гость нанес серьезный ущерб фермерскому хозяйству неподалеку от Риддера: голодный медведь наведался на пасеки, разрушил ульи и съел мед прямо на глазах у очевидцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание Noks.kz, животное обнаружили ранним утром после того, как местных жителей разбудил громкий лай собак. Один из свидетелей рассказал, что увидел хищника прямо среди ульев.

"Попытки прогнать его шумом не помогли: медведь продолжал доставать соты из поврежденного улья, несмотря на атакующих его пчел. Примерно через полчаса он покинул территорию", – говорится в сообщении.

После его ухода хозяева обнаружили пять разрушенных ульев. Вместе с ними были уничтожены и пчелиные рои, уже подготовленные к зимовке. Домашний скот при этом не пострадал. Коровы и телята, находившиеся на ферме, остались целы.

Вскоре выяснилось, что медведь наведался и на другую пасеку неподалеку. Однако там ульи стояли на платформе с металлической сеткой, поэтому хищник сумел повредить лишь один из них, дотянувшись до меда лапой.

После серии нападений пчеловоды перешли на усиленный режим охраны: они привезли из города собак, подключили генератор для освещения территории и организовали ночные дежурства с приборами ночного видения. Хозяева рассчитывают удержать оборону до наступления холодов, когда хищники улягутся в берлоги.

22 сентября молодые люди в горах Алматы обратились за помощью спасателей из-за, как им показалось, рева медведя.

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Канат Болысбек
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