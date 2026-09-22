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Происшествия

Туристы недалеко от Медеу услышали жуткие звуки и вызвали полицию и спасателей

медведь, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:17 Фото: pixabay
Молодые люди в горах Алматы обратились за помощью спасателей из-за, как им показалось, рева медведя, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 22 сентября 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Медеуском районе, на тропе №166 в направлении "Медео".

"Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, спускаясь с гор, услышали звуки, похожие на рев медведя. Испугавшись, самостоятельно продолжить спуск они не решились и обратились за помощью". – сообщили в МЧС.

На место выехали спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы совместно с сотрудниками полиции. Спасатели встретились с молодыми людьми и сопроводили их до "Медео".

В медицинской помощи они не нуждались. Далее молодые люди продолжили путь в город самостоятельно.

Другим туристом, двум девушкам, в горах Алматы удалось встретиться со снежным барсом. Все закончилось благополучно.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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