Десятки тонн сомнительного мяса и отрубей пытались провезти через Казахстан

На ветеринарном контрольном посту "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресекли незаконный ввоз и транзит крупных партий сельхозпродукции. Инспекторы вернули отправителям десятки тонн пшеничных отрубей и замороженного мяса баранины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 сентября 2026 года в Министерстве сельского хозяйства РК, первое нарушение зафиксировали при досмотре фуры, следовавшей из Ульяновской области Российской Федерации в Сайрамский район Туркестанской области.

В грузовике находилось 40 тонн пшеничных отрубей без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и подтверждения необходимой термической обработки.

Второй случай касался транзитного груза: из Улан-Батора (Монголия) в Душанбе (Таджикистан) везли 20 тонн замороженной баранины.

"Установлено, что в отношении транзитного перемещения данной продукции через территорию Казахстана с территорий Российской Федерации, в отношении которых введены ограничения в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией, действовали временные ограничения", – говорится в сообщении.

Оба большегруза развернули и отправили обратно. В отношении водителей инспекторы составили административные протоколы по ст. 406 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложили денежные штрафы.

Грузоперевозчикам также детально разъяснили ветеринарно-санитарные нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ведомстве подчеркнули, что контроль на границе ведут в усиленном режиме: с начала 2026 года только на посту "Сырым" выявлено 249 нарушений. По всем фактам транспортные средства возвращены в пункты отправления, а 117 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

17 августа 2026 года стало известно, что в Казахстан пытались ввезти древесину, зараженную опасными вредителями. По всем выявленным случаям была проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача.