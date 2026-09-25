#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.88
503.61
5.24
События

Десятки тонн сомнительного мяса и отрубей пытались провезти через Казахстан

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 23:46 Фото: gov.kz
На ветеринарном контрольном посту "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресекли незаконный ввоз и транзит крупных партий сельхозпродукции. Инспекторы вернули отправителям десятки тонн пшеничных отрубей и замороженного мяса баранины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 сентября 2026 года в Министерстве сельского хозяйства РК, первое нарушение зафиксировали при досмотре фуры, следовавшей из Ульяновской области Российской Федерации в Сайрамский район Туркестанской области.

В грузовике находилось 40 тонн пшеничных отрубей без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и подтверждения необходимой термической обработки.

Второй случай касался транзитного груза: из Улан-Батора (Монголия) в Душанбе (Таджикистан) везли 20 тонн замороженной баранины.

"Установлено, что в отношении транзитного перемещения данной продукции через территорию Казахстана с территорий Российской Федерации, в отношении которых введены ограничения в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией, действовали временные ограничения", – говорится в сообщении.

Оба большегруза развернули и отправили обратно. В отношении водителей инспекторы составили административные протоколы по ст. 406 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложили денежные штрафы.

Грузоперевозчикам также детально разъяснили ветеринарно-санитарные нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ведомстве подчеркнули, что контроль на границе ведут в усиленном режиме: с начала 2026 года только на посту "Сырым" выявлено 249 нарушений. По всем фактам транспортные средства возвращены в пункты отправления, а 117 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

17 августа 2026 года стало известно, что в Казахстан пытались ввезти древесину, зараженную опасными вредителями. По всем выявленным случаям была проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Куриные яйца, яйцо
17:11, 24 августа 2026
Фуру с яйцами из России развернули на границе Казахстана: что произошло
Сигареты на 200 млн тенге хотели ввезти в Казахстан из России
16:20, 22 октября 2024
Сигареты на 200 млн тенге хотели "незаметно" ввезти в Казахстан из России
Контрабандных сигарет на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан
11:11, 17 мая 2024
Контрабандные сигареты на 200 миллионов пытались провезти в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:12, 26 сентября 2026
Пётр Ян рассказал о возможном завершении карьеры после трилогии с Двалишвили
Фото: olympic.uz
23:47, 25 сентября 2026
Узбекский боксёр Джафаров стал чемпионом Европы в составе Азербайджана
Михаил Шайдоров
23:24, 25 сентября 2026
Шайдоров выступил в короткой программе на мемориале Непелы после триумфа на Олимпиаде
Карлос Пратес
23:09, 25 сентября 2026
"Я побью этого парня": Карлос Пратес высказался о бое с Исламом Махачевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: