Десятки тонн сомнительного мяса и отрубей пытались провезти через Казахстан
Как рассказали 25 сентября 2026 года в Министерстве сельского хозяйства РК, первое нарушение зафиксировали при досмотре фуры, следовавшей из Ульяновской области Российской Федерации в Сайрамский район Туркестанской области.
В грузовике находилось 40 тонн пшеничных отрубей без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки и подтверждения необходимой термической обработки.
Второй случай касался транзитного груза: из Улан-Батора (Монголия) в Душанбе (Таджикистан) везли 20 тонн замороженной баранины.
"Установлено, что в отношении транзитного перемещения данной продукции через территорию Казахстана с территорий Российской Федерации, в отношении которых введены ограничения в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией, действовали временные ограничения", – говорится в сообщении.
Оба большегруза развернули и отправили обратно. В отношении водителей инспекторы составили административные протоколы по ст. 406 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложили денежные штрафы.
Грузоперевозчикам также детально разъяснили ветеринарно-санитарные нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В ведомстве подчеркнули, что контроль на границе ведут в усиленном режиме: с начала 2026 года только на посту "Сырым" выявлено 249 нарушений. По всем фактам транспортные средства возвращены в пункты отправления, а 117 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности.
17 августа 2026 года стало известно, что в Казахстан пытались ввезти древесину, зараженную опасными вредителями. По всем выявленным случаям была проведена лабораторная экспертиза, подтвердившая наличие личинок черного соснового усача.