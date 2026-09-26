Надо находить точки роста: представитель Холдинга "Байтерек" о выборе направлений для привлечения инвестиций
Данная площадка объединила представителей компаний, занятых в самых разных направлениях, но так или иначе делающих огромную ставку на технологии.
Модератором дискуссии выступил заместитель председателя правления АО "НИХ "Байтерек" Тимур Онжанов, что весьма логично, поскольку холдинг как раз и занимается привлечением инвестиций в республику, в том числе со стороны Поднебесной.
"Я считаю, подход Китая к цифровизации особенно интересен для нас. Они развивали инфраструктурную connectivity (связность. – Прим. ред.), сейчас уже речь идет о financial connectivity, то есть мы должны сегодня уже финансовый элемент включать, без этого никак. Однако суть не в том, чтобы у Казахстана просто была технология больших данных, а в создании экосистемы вокруг нее. Думаю, развитие и модернизация цифровой и сопряженной инфраструктуры станут очень важной частью нашего инвестиционного мандата в ближайшем будущем", – заявил Онжанов.
Он отметил: многие светлые умы нашего времени сходятся во мнении, что "завтра" невозможно без роботов и искусственного интеллекта. Другое дело – как отдельно взятое государство ими распорядится.
"Мы не должны отставать от того же Китая или Америки. "Байтерек" как основной финоператор государства должен помогать ему находить точки роста, дающие дополнительный толчок развитию экономики. В этом году мы решили сфокусироваться на ключевых страновых проектах в развитии новых отраслей. Сегодня в рамках форума было представлено множество проектов, реализуемых с китайскими партнерами, – большинство из них были частично профинансированы инструментами холдинга".
К слову об упомянутой Big Data. По словам собеседника, это относительно новое, перспективное направление. У инвесторов есть интерес и желание вкладываться в дата-центры – холдинг волен использовать эту возможность.
С ним солидарен один из спикеров панельной сессии, управляющий директор Freedom Bank Вячеслав Ким:
"Очень важно перенимать опыт других. При этом и нам есть чем поделиться с зарубежными коллегами. Особенно радует, что на форуме присутствовали не только бизнесы, но и квазигоскомпании – это помогает оценить ситуацию с разных сторон. К примеру, нам как бизнесу полезно посмотреть, как обстоят дела в других секторах. Госкомпании в свою очередь смотрят на нас. А если посмотреть шире, то все мы в конечном счете ориентируемся на одно – потребности клиентов. Потребности клиентов сегодня – целая экосистема. Я уже говорил, нет теперь такой конкуренции между банками – есть конкуренция между экосистемами. Все борются за качественный продукт, поскольку от того, закроешь ли ты жизненный сценарий пользователя, зависит, будет сервис востребован или нет".
Напомним, Инвестиционный форум "Казахстан – Китай" в Алматы открылся приветственной речью президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия. Глава государства сообщил о последовательном укреплении отношений в таких сферах, как промышленность, цифровизация, развитие "умных городов", спутниковые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.
После страны подписали ряд соглашений о новых инвестиционных проектах.