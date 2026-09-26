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События

Надо находить точки роста: представитель Холдинга "Байтерек" о выборе направлений для привлечения инвестиций

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25 Фото: НИХ "Байтерек"
25 сентября в Алматы прошел Инвестиционный форум "Казахстан – Китай", на одной из сессий которого, "Цифровая экономика и финансы: инфраструктура инвестиций будущего", представители ряда отечественных и китайских компаний обсудили перспективные направления инвестирования, сообщает Zakon.kz.

Данная площадка объединила представителей компаний, занятых в самых разных направлениях, но так или иначе делающих огромную ставку на технологии.

Модератором дискуссии выступил заместитель председателя правления АО "НИХ "Байтерек" Тимур Онжанов, что весьма логично, поскольку холдинг как раз и занимается привлечением инвестиций в республику, в том числе со стороны Поднебесной.

Тимур Онжанов, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25

Фото: НИХ "Байтерек"

"Я считаю, подход Китая к цифровизации особенно интересен для нас. Они развивали инфраструктурную connectivity (связность. – Прим. ред.), сейчас уже речь идет о financial connectivity, то есть мы должны сегодня уже финансовый элемент включать, без этого никак. Однако суть не в том, чтобы у Казахстана просто была технология больших данных, а в создании экосистемы вокруг нее. Думаю, развитие и модернизация цифровой и сопряженной инфраструктуры станут очень важной частью нашего инвестиционного мандата в ближайшем будущем", – заявил Онжанов.

Он отметил: многие светлые умы нашего времени сходятся во мнении, что "завтра" невозможно без роботов и искусственного интеллекта. Другое дело – как отдельно взятое государство ими распорядится.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25

Фото: НИХ "Байтерек"

"Мы не должны отставать от того же Китая или Америки. "Байтерек" как основной финоператор государства должен помогать ему находить точки роста, дающие дополнительный толчок развитию экономики. В этом году мы решили сфокусироваться на ключевых страновых проектах в развитии новых отраслей. Сегодня в рамках форума было представлено множество проектов, реализуемых с китайскими партнерами, – большинство из них были частично профинансированы инструментами холдинга".

К слову об упомянутой Big Data. По словам собеседника, это относительно новое, перспективное направление. У инвесторов есть интерес и желание вкладываться в дата-центры – холдинг волен использовать эту возможность.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25

Фото: НИХ "Байтерек"

С ним солидарен один из спикеров панельной сессии, управляющий директор Freedom Bank Вячеслав Ким:

"Очень важно перенимать опыт других. При этом и нам есть чем поделиться с зарубежными коллегами. Особенно радует, что на форуме присутствовали не только бизнесы, но и квазигоскомпании – это помогает оценить ситуацию с разных сторон. К примеру, нам как бизнесу полезно посмотреть, как обстоят дела в других секторах. Госкомпании в свою очередь смотрят на нас. А если посмотреть шире, то все мы в конечном счете ориентируемся на одно – потребности клиентов. Потребности клиентов сегодня – целая экосистема. Я уже говорил, нет теперь такой конкуренции между банками – есть конкуренция между экосистемами. Все борются за качественный продукт, поскольку от того, закроешь ли ты жизненный сценарий пользователя, зависит, будет сервис востребован или нет".
люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25

Фото: НИХ "Байтерек"

Напомним, Инвестиционный форум "Казахстан – Китай" в Алматы открылся приветственной речью президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что вечное всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая имеет прочную историческую основу и уверенно развивается в духе добрососедства и взаимного доверия. Глава государства сообщил о последовательном укреплении отношений в таких сферах, как промышленность, цифровизация, развитие "умных городов", спутниковые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 10:25

Фото: НИХ "Байтерек"

После страны подписали ряд соглашений о новых инвестиционных проектах.

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Айсулу Омарова
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