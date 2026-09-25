Казахстан и Китай подписали 10 соглашений о новых инвестиционных проектах

Фото: senate.parlam.kz

Казахстан подписал 10 соглашений с китайскими компаниями на инвестиционном форуме "Казахстан – Китай" в Алматы, который прошел 25 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в присутствии главы РК Касым-Жомарта Токаева состоялся обмен следующими подписанными документами: Соглашение о строительстве завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции в области Абай между акиматом области Абай и консорциумом компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd. Соглашение о строительстве завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП) в городе Семей между акиматом области Абай и консорциумом компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd.; Соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго", China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd. Соглашение об основных условиях создания на базе МФЦА специализированного инвестиционного фонда, ориентированного на финансирование перспективных проектов в Республике Казахстан между АО "НК "Kazakh Invest" и Silk Road Finance Corporation. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ – ветровых электрических станций общей мощностью 450 МВт на территории Акмолинской области между акиматом Акмолинской области и SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. Соглашение о намерениях по реализации проекта "Создание высокотехнологичного автомобилестроительного комплекса по производству легковых и специализированных автомобилей" между акиматом Восточно-Казахстанской области и ТОО "East Motors Corporation". Соглашение о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области и ТОО "Туранская химическая компания по строительству завода по производству карбамидных удобрений". Соглашение о взаимопонимании по сотрудничеству в части организации и сопровождения выпуска облигаций формата "dim sum" на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) между акиматом города Алматы и Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited. Соглашение о реализации проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центра между акиматом города Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group. Соглашение об утверждении предварительных условий финансирования на цели Банка Развития, в том числе для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики между АО "Банк Развития Казахстана" и China Construction Bank Corporation Astana Branch. Материал по теме Токаев заявил о "золотом тридцатилетии" в отношениях Казахстана и Китая Ранее сообщалось, что глава государства принял участие в инвестиционном форуме "Казахстан – Китай", который прошел в Алматы. Перед началом форума участники почтили минутой молчания память военнослужащих, трагически погибших в Мангистауской области.

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