Токаев поздравил Турлова с избранием на пост президента FIDE

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Казахстанской федерации шахмат, крупному предпринимателю, известному меценату Тимуру Турлову по случаю его избрания на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Глава государства пожелал нашему соотечественнику успехов в качестве главы этой престижной всемирной организации.

Ранее казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).