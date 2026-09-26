#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
441.88
503.61
5.24
События

Токаев поздравил Турлова с избранием на пост президента FIDE

Шахматы, шахматист, шахматисты, шахматный турнир, шахматные фигуры , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:23 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Касым-Жомарт Токаев поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Казахстанской федерации шахмат, крупному предпринимателю, известному меценату Тимуру Турлову по случаю его избрания на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Глава государства пожелал нашему соотечественнику успехов в качестве главы этой престижной всемирной организации.

Ранее казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
16:39, Сегодня
Минобороны проверят после трагедии на Каспии – Токаев создал комиссию и дал ей семь дней
Касым-Жомарт Токаев, Геннадий Головкин
17:46, 23 ноября 2025
Токаев поздравил Головкина с избранием на пост президента World Boxing
Кэтрин Коннолли
19:36, 26 октября 2025
Токаев поздравил Кэтрин Коннолли с избранием на пост президента Ирландии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Иван Иванов на Азиатских играх в Японии
17:43, Сегодня
Казахстанец Иван Иванов занял девятое место в толкании ядра на Азиатских играх в Японии
Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции встречи Барыс - Нефтехимик
17:16, Сегодня
Михаил Кравец признался, что ему стыдно за первые два периода матча с "Нефтехимиком"
Появился хайлайт матча &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot; с девятью шайбами в КХЛ
16:58, Сегодня
Появился хайлайт матча "Барыс" - "Нефтехимик" с девятью шайбами в КХЛ
&quot;Мы прибавляли&quot;: Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
16:53, Сегодня
"Мы прибавляли": Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: