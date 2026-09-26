Минобороны проверят после трагедии на Каспии – Токаев создал комиссию и дал ей семь дней
Текст документа опубликовали на сайте Акорды:
"В целях проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан".
Президент поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".
Распоряжение вводится в действие со дня его подписания.
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.