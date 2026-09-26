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События

В области Улытау за один день открыли четыре железнодорожных вокзала

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:52 Фото: акимат области Улытау
26 сентября 2026 года в области Улытау после модернизации вновь открылись для пассажиров четыре железнодорожных вокзала. Обновленные объекты расположены в городах Жезказган и Каражал, Жанааркинском районе и на станции Кызылжар, сообщает Zakon.kz.

Работы проведены в рамках проекта по модернизации 125 железнодорожных вокзалов страны в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке Правительства. Реализация проекта стала результатом совместной работы Министерства транспорта РК, АО "Самрук-Қазына", АО "НК "Қазақстан темір жолы" и акимата области Улытау.

Обновленные вокзалы оснащены в соответствии с современными требованиями и обеспечивают пассажирам более комфортные условия.

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:52

Фото: акимат области Улытау

Аким области Улытау Есет Байкен отметил, что модернизация вокзалов является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:52

Фото: акимат области Улытау

"Железнодорожная линия "Кызылжар – Мойынты", строительство которой ведется по поручению главы государства, не только придаст новый импульс развитию нашего региона, но и, безусловно, повысит транзитный потенциал страны. В целом в области ведется масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры. Наряду с улучшением железнодорожного сообщения приоритетное внимание уделяется повышению качества автомобильных дорог.

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:52

Фото: акимат области Улытау

Работы на автодороге "Жезказган – Кызылорда" выполнены уже на 90 процентов. В ближайшие месяцы планируется открыть движение. На направлении "Жезказган – Караганда" в текущем году планируется полностью завершить работы по устройству земляного полотна и материально-техническому обеспечению. Кроме того, ремонт 89-километрового участка дороги "Улытау – Аркалык" завершится в октябре", – сказал аким области.

Здание железнодорожного вокзала Жезказгана было построено в 1941 году. С тех пор оно впервые прошло комплексную модернизацию. В рамках проекта площадь вокзального здания увеличена с 541 до 2 500 квадратных метров.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 16:52

Фото: акимат области Улытау

Обновленный вокзал способен одновременно принять около 500 пассажиров и обслуживать до двух тысяч человек в сутки.

В настоящее время область Улытау связана железнодорожным сообщением с шестью областями страны. Модернизированные вокзалы позволят создать более комфортные и безопасные условия для жителей региона и гостей области.

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Айсулу Омарова
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