В области Улытау за один день открыли четыре железнодорожных вокзала
Работы проведены в рамках проекта по модернизации 125 железнодорожных вокзалов страны в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при поддержке Правительства. Реализация проекта стала результатом совместной работы Министерства транспорта РК, АО "Самрук-Қазына", АО "НК "Қазақстан темір жолы" и акимата области Улытау.
Обновленные вокзалы оснащены в соответствии с современными требованиями и обеспечивают пассажирам более комфортные условия.
Аким области Улытау Есет Байкен отметил, что модернизация вокзалов является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.
"Железнодорожная линия "Кызылжар – Мойынты", строительство которой ведется по поручению главы государства, не только придаст новый импульс развитию нашего региона, но и, безусловно, повысит транзитный потенциал страны. В целом в области ведется масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры. Наряду с улучшением железнодорожного сообщения приоритетное внимание уделяется повышению качества автомобильных дорог.
Работы на автодороге "Жезказган – Кызылорда" выполнены уже на 90 процентов. В ближайшие месяцы планируется открыть движение. На направлении "Жезказган – Караганда" в текущем году планируется полностью завершить работы по устройству земляного полотна и материально-техническому обеспечению. Кроме того, ремонт 89-километрового участка дороги "Улытау – Аркалык" завершится в октябре", – сказал аким области.
Здание железнодорожного вокзала Жезказгана было построено в 1941 году. С тех пор оно впервые прошло комплексную модернизацию. В рамках проекта площадь вокзального здания увеличена с 541 до 2 500 квадратных метров.
Обновленный вокзал способен одновременно принять около 500 пассажиров и обслуживать до двух тысяч человек в сутки.
В настоящее время область Улытау связана железнодорожным сообщением с шестью областями страны. Модернизированные вокзалы позволят создать более комфортные и безопасные условия для жителей региона и гостей области.