В Алматы произошло ощутимое землетрясение
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Утром 28 сентября 2026 года в 09:37 в Алматы произошло сильное землетрясение. На телефоны жителей города пришло оповещение, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы заявили:
"Произошло землетрясение, информация обрабатывается".
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) также добавили, что сведения об ощутимости уточняются.
"Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Доверяйте только официальным источникам информации. Обстановка находится под контролем".Пресс-служба МЧС РК
Стоит отметить, что в 06:32 28 сентября 2026 года на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие.
В Алматы ощутимости не было.
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