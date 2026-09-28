В Алматы произошло ощутимое землетрясение

Утром 28 сентября 2026 года в 09:37 в Алматы произошло сильное землетрясение. На телефоны жителей города пришло оповещение, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы заявили:

"Произошло землетрясение, информация обрабатывается".

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) также добавили, что сведения об ощутимости уточняются.

"Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Доверяйте только официальным источникам информации. Обстановка находится под контролем". Пресс-служба МЧС РК

Стоит отметить, что в 06:32 28 сентября 2026 года на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие.

В Алматы ощутимости не было.