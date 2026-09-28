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События

Землетрясение в Алматы: в МЧС рассказали, где еще ощутили толчки

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:51 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 сентября 2026 года, в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Подробную информацию по нему предоставили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение в южной столице произошло в 9:37. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Так, согласно информации МЧС, подземные толчки специалисты ТОО "ННЦСНИ" зарегистрировали в 9:38. Эпицентр – в 8 км от Алматы.

По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:

  • Алматы 6 км 3-4 б.
  • Каскелен 18 км 2-3 б.
  • С. Боралдай 19 км 2-3 б.
  • С. Отеген-Батыр 28 км 2 б.

Отметим, что в 06:32 28 сентября 2026 года на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие.

По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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