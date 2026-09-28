Землетрясение в Алматы: в МЧС рассказали, где еще ощутили толчки
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 сентября 2026 года, в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Подробную информацию по нему предоставили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение в южной столице произошло в 9:37. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Так, согласно информации МЧС, подземные толчки специалисты ТОО "ННЦСНИ" зарегистрировали в 9:38. Эпицентр – в 8 км от Алматы.
По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:
- Алматы 6 км 3-4 б.
- Каскелен 18 км 2-3 б.
- С. Боралдай 19 км 2-3 б.
- С. Отеген-Батыр 28 км 2 б.
Отметим, что в 06:32 28 сентября 2026 года на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие.
По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript