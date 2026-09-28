Землетрясение в Алматы: в МЧС рассказали, где еще ощутили толчки

Сегодня, 28 сентября 2026 года, в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Подробную информацию по нему предоставили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение в южной столице произошло в 9:37. Жителей попросили соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Так, согласно информации МЧС, подземные толчки специалисты ТОО "ННЦСНИ" зарегистрировали в 9:38. Эпицентр – в 8 км от Алматы.

По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:

Алматы 6 км 3-4 б .

. Каскелен 18 км 2-3 б .

. С. Боралдай 19 км 2-3 б .

. С. Отеген-Батыр 28 км 2 б.

Отметим, что в 06:32 28 сентября 2026 года на территории Казахстана было зарегистрировано сейсмическое событие.

По данным ДЧС, в Алматы ощутимости не было.