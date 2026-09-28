Авиационные власти США оценили готовность Казахстана к прямым перелетам: что дальше

C 21 по 25 сентября 2026 года в Казахстане прошла Международная оценка по безопасности полетов (IASA) Федеральной авиационной администрации США (FAA), сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта 28 сентября рассказали, что оценка проводилась в отношении государственной системы надзора за безопасностью полетов и направлена на определение соответствия авиационных властей Казахстана, применимым стандартам и рекомендуемой практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

"В ходе IASA эксперты FAA рассматривали авиационное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты и способность государства осуществлять надзор за обеспечением безопасности полетов ИКАО. 24 сентября команда FAA также провела выездной визит в авиакомпанию Air Astana в Астане, которая является заявителем на получение экономического разрешения Министерства транспорта США (U.S. Department of Transportation, DOT) для полетов в США. Это был позитивный опыт, принесший взаимную пользу всем участвовавшим организациям", – отметили в Минтранспорта.

25 сентября на итоговом брифинге эксперты FAA представили предварительные результаты в Казахстане.

По итогам проведенной оценки они отметили, что казахстанские власти проделали большую работу.

"Говоря о предварительных данных, они сообщили что по ряду пунктов достигнуты хорошие показатели , которые свидетельствуют о высоких достижениях и сильной политической воле Казахстана в части обеспечения безопасности полетов", – указали в ведомстве.

В соответствии с процедурой IASA, следующим этапом FAA направит официальное уведомление авиационным властям страны. Затем предусматривается проведение финальных консультаций для обсуждения корректирующих мер. После завершения этого этапа FAA примет решение о статусе присвоения стране Category 1.

"Получение Category 1 в дальнейшем создаст регуляторные условия для прохождения казахстанскими авиаперевозчиками необходимых процедур для открытия прямого авиасообщения с США", – отметили в Минтранспорта.

В ведомстве ранее поясняли, что получение Казахстаном Category 1 будет означать признание соответствия национальной системы государственного надзора за безопасностью гражданской авиации применимым стандартам ИКАО. При этом сама Category 1 не является разрешением на выполнение рейсов в США – авиакомпаниям необходимо пройти и другие предусмотренные американским законодательством процедуры.

24 сентября 2026 года стало известно об открытии нового направления в Китай. Казахстанская авиакомпания FlyArystan запустила регулярные рейсы Алматы – Чунцин.