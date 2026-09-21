Прямые рейсы в США все ближе: в Казахстане началась важнейшая проверка авиабезопасности

С 21 по 25 сентября 2026 года в Казахстане пройдет Международная оценка безопасности полетов IASA Федеральной авиационной администрации США (FAA).

В Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК уточнили, что именно эта оценка направлена на проверку способности авиационных властей Казахстана осуществлять государственный надзор за безопасностью полетов в соответствии со стандартами ИКАО.

Эксперты FAA изучат авиационное законодательство, нормативную базу, систему сертификации и надзора.

Также отмечено, что оценка является одним из этапов работы по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США. Подготовка к ней ведется совместно Министерством транспорта, Комитетом гражданской авиации, Авиационной администрацией Казахстана и посольством Казахстана в США.

Уже 24 сентября эксперты FAA также посетят Air Astana в Астане. Визит связан с заявкой авиакомпании на получение разрешения Минтранса США на осуществление коммерческих перевозок. При этом визит не является инспекцией авиакомпании.

"По итогам оценки FAA проведет брифинг с Авиационной администрацией Казахстана, а позднее представит письменный отчет". Пресс-служба КГА

Кроме того, есть дополнительное разъяснение.

Получение Казахстаном категории CAT 1 будет означать признание соответствия национальной системы государственного надзора за безопасностью гражданской авиации применимым стандартам ИКАО. При этом сама категория CAT 1 не является разрешением на выполнение рейсов в США – авиакомпаниям необходимо пройти и другие предусмотренные американским законодательством процедуры.

16 сентября 2026 года стало известно, что турецкая авиакомпания SunExpress планирует открыть регулярные рейсы по новому маршруту Измир – Астана.