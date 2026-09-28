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События

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских шахматисток

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских шахматисток, которые на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде заняли почетное второе место, пропустив вперед только очень сильную и титулованную сборную Китая, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 28 сентября 2026 года советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, в своем послании глава государства отметил, что ведомая прославленной шахматисткой Бибисарой Асаубаевой сборная Казахстана не потерпела на этом престижном турнире ни одного поражения, что было признано шахматными экспертами выдающимся достижением.

"Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что наши мастера этой древнейшей игры сумели повторить предыдущий успех на шахматной олимпиаде. Тогда команда Казахстана также заняла второе место. Это говорит о высоком уровне спортсменок, их таланте, трудолюбии и деятельном патриотизме. Глава государства пожелал нашим шахматисткам новых успехов, а также здоровья и благополучия!" – написал Смадияров в Telegram.

Женская сборная Казахстана второй раз подряд завоевала серебряные медали Шахматной олимпиады в Самарканде. Всего соревновались 189 команд. По итогам 11 туров наша сборная набрала 18 очков. Победителем стала команда Китая, третье место заняла Индия.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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