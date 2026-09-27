Казахстан второй раз подряд завоевал "серебро" Шахматной олимпиады

Женская сборная Казахстана второй раз подряд завоевала серебряные медали Шахматной олимпиады. В Самарканде казахстанки заняли второе место среди 189 команд, уступив только сборной Китая, сообщает Zakon.kz.

В заключительном, 11-м туре Казахстан сыграл вничью с Польшей – 2:2. Елназ Калиахмет одержала победу, Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова завершили партии вничью, а Алуа Нурман потерпела первое поражение на турнире.

По итогам 11 туров сборная Казахстана набрала 18 очков и заняла второе место. Победителем стала команда Китая, третье место заняла Индия.

При этом казахстанская сборная впервые в истории своих выступлений на Шахматных олимпиадах завершила турнир без единого командного поражения: на счету команды семь побед и четыре ничьи.

Соревнования проходили с 16 по 27 сентября в Самарканде и собрали почти 400 команд в мужском и женском турнирах.

Для Казахстана это второе подряд серебро Шахматной олимпиады. В 2024 году женская сборная также заняла второе место на турнире в Будапеште.

В составе команды выступили Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Капитан сборной – Павел Коцур.

Ранее казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).