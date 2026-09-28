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События

Токаев наградил Рыбакину

орден &quot;Барыс&quot; III степени, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:57 Фото: akorda.kz
Казахстанская теннисистка, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина награждена орденом "Барыс" III степени, сообщает Zakon.kz.

Госнаграду спортсменке сегодня, 28 сентября 2026 года, вручил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

теннисистка Елена Рыбакина, президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:57

Фото: akorda.kz

"Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени за выдающиеся спортивные заслуги и большой вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в понедельник.
теннисистка Елена Рыбакина, президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:57

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретился с Еленой Рыбакиной.

Президент поздравил ее с триумфом на открытом чемпионате США и статусом первой ракеткой мира по теннису, отметив историческое значение этого успеха и неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта. В свою очередь спортсменка выразила искреннюю благодарность главе государства за личную поддержку, а также за особое внимание, которое он уделяет развитию большого тенниса в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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