"На этом вы не остановитесь": Токаев встретился с Еленой Рыбакиной

Сегодня, 28 сентября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Акорды, глава РК поздравил Рыбакину с триумфом на открытом чемпионате США и статусом первой ракетки мира по теннису, отметив историческое значение этого успеха и неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.

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"После ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаете положительный пример нашим детям, и это очень хорошо. Наши дети должны приобщаться к спорту, это крайне важно для их будущего. Три победы на турнирах Большого шлема навечно останутся в летописи тенниса. Полагаю, что на этом вы не остановитесь и дальше будете продолжать свое победное шествие". Касым-Жомарт Токаев

Далее президент особо выделил высокие человеческие качества Елены Рыбакиной.

"Вы хорошо себя ведете на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт и, в частности, теннис", – подчеркнул Токаев.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила искреннюю благодарность главе государства за личную поддержку, а также за особое внимание, которую он уделяет развитию большого тенниса в Казахстане.

Первая ракетка мира заявила, что очень горда представлять Казахстан на международной арене. Она намерена и впредь добиваться высоких результатов, радуя отечественных болельщиков своими победами.

Ранее Токаев поздравил казахстанских шахматисток, которые на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде заняли почетное второе место, пропустив вперед только очень сильную и титулованную сборную Китая.