4,1 млн тонн зерна собрали аграрии СКО: уборочная кампания продолжается

Особое значение нынешней страде придают слова главы государства, который отметил важную роль тружеников села в обеспечении продовольственной безопасности страны и подчеркнул значение трудовых династий, сообщает Zakon.kz.

"Земля всегда вознаграждает за терпение и усердный труд", – отметил президент. Сегодня эти слова подтверждаются результатами работы аграриев. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 2 млн 413 тыс. гектаров, или 84% уборочной площади.

Намолочено 4 млн 102 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Большую роль в проведении посевной и уборочной кампаний играет государственная поддержка. В СКО годовой объем льготного кредитования составляет более 210 млрд тенге. По программе "Кең дала 2" аграриям региона выдано 130,4 млрд тенге. Благодаря раннему финансированию хозяйства могут заранее приобретать семена, удобрения, ГСМ и готовить технику к полевым работам.

2026 год в целом сложился для нас успешно. Несмотря на погодные риски, мы получили достойный урожай зерновых и масличных культур. Хороших результатов удалось добиться благодаря своевременному проведению агротехнических мероприятий и применению современных технологий. Существенную роль сыграла и государственная поддержка. Благодаря раннему финансированию мы заранее приобрели необходимые ресурсы и организованно провели посевную и уборочную кампании. Дополнительной поддержкой стало льготное дизельное топливо и субсидирование минеральных удобрений, что положительно сказалось на урожайности. Директор компании "Ашык Алан GCK" Анатолий Рафальский

Фото: пресс-служба акимата СКО

Работы идут сразу по нескольким направлениям. Зяблевая обработка проведена на 2 млн 322,3 тыс. гектаров, или 77,4% плана. Засыпано 451 тыс. тонн семян, внесено 380 тыс. тонн минеральных удобрений.

В аграрном секторе государством созданы условия, которые позволяют хозяйствам достигать хороших результатов. Уже второй год Северо-Казахстанская область входит в число лидеров по результатам сельскохозяйственного года. Государственная поддержка позволяет своевременно вносить необходимые удобрения, проводить анализ почвы, использовать качественные семена и современную технику. Льготное топливо, субсидирование удобрений и другие меры поддержки в комплексе дают результат. Генеральный директор КТ "Зенченко и К", обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Геннадий Зенченко

Несмотря на непростую погоду, уборка продолжается организованно. Озимые культуры уже полностью убраны. С 11 тыс. гектаров получено 25,4 тыс. тонн зерна при урожайности 23,2 центнера с гектара. По масличным культурам убрано 659,8 тыс. гектаров, собрано 725,7 тыс. тонн. Для некоторых хозяйств погодные условия стали серьезным испытанием. Недостаток осадков и снижение запасов продуктивной влаги потребовали особенно внимательно подходить к срокам и технологии проведения работ.

Этот сельскохозяйственный год оказался непростым для выращивания сельхозкультур – как по температурному режиму, так и по количеству атмосферных осадков. Запасы продуктивной влаги снизились примерно в два раза. Несмотря на сложные погодные условия, нашему хозяйству удалось добиться высоких показателей урожайности. По зернобобовым культурам урожайность составила 18 центнеров с гектара, по масличным, в частности рапсу, – порядка 20 центнеров с гектара. Главный агроном ТОО "Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция" Максим Давыденко

Фото: пресс-служба акимата СКО

Важную роль играет и обновление сельскохозяйственной техники. В уборке задействовано 6,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, из которых 4 тыс. – высокопроизводительные, а также 10,3 тыс. тракторов, 8,5 тыс. тракторных прицепов, 4,3 тыс. жаток и 5,5 тыс. грузовых автомобилей. С начала года агроформирования приобрели 1 730 единиц новой техники, включая 179 комбайнов, 309 тракторов, 310 зерновых сеялок и 40 посевных комплексов. Для механизаторов это один из самых напряженных периодов года.

Уборочная кампания – ответственный период для каждого работника сельского хозяйства. В этом году погодные условия требуют особой собранности: важно правильно выбирать время для выхода техники в поле, учитывать влажность зерна и эффективно использовать каждый благоприятный день. Большое значение имеют опыт механизатора, исправность техники и слаженная работа всего коллектива. Только общими усилиями можно без потерь собрать и сохранить урожай. Механизатор КТ "Мамбетов и К", обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Мурат Каражуманов

Не менее важная задача – сохранить выращенный урожай. Общая вместимость зернохранилищ области составляет 6,9 млн тонн. Из них 3,2 млн тонн приходится на хлебоприемные предприятия, еще 3,7 млн тонн – на мощности сельскохозяйственных товаропроизводителей. На сегодняшний день на хлебоприемные предприятия поступило 1 млн 220,1 тыс. тонн зерна, в том числе 758,7 тыс. тонн пшеницы.