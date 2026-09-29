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События

"Тянет туда": известный фотограф показал лучшую поездку на запад Казахстана

Бозжыра, степь, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 09:44 Фото: Instagram/taunomad
Пейзажный фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков 28 сентября 2026 года показал впечатляющие снимки путешествия на запад страны, сообщает Zakon.kz.

По словам фотографа, из всех регионов Казахстана ему больше всего нравятся Восточный и Западный Казахстан.

"Но, в отличие от ВКО, на западе я ощущаю какое-то неимоверное спокойствие. Возможно, дело в самих локациях и их истории, все-таки мы слушаем песни прошлого (истории, что шепчет ветер, которые происходили в древние времена). То есть если на Востоке или же даже в Алматинских горах ощущается бурление жизни, то на Западе тишина. И мне, оказывается, второе нравится больше, не знаю почему".Даулет Арстамбеков

Поэтому Арстамбеков и посетил запад уже в четвертый раз за два года. "Тянет туда почему-то и каждый раз по-разному", – добавляет он.

Но эта сентябрьская поездка была самой лучшей из всех поездок.

"Топ локации для меня – солончак Тузбаир и средняя смотровая Бозжыры. Я бы вообще хотел поехать в Мангистау на 4-5 дней и каждую локацию увидеть и на рассвете, и на закате. Надеюсь, получится в следующий раз! Собрал самые понравившиеся кадры в пост и даже смог сделать те кадры, которые не удалось сделать в прошлой майской поездке. Надеюсь, вам понравится!"Даулет Арстамбеков

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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