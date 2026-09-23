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Общество

39 жертв за полтора месяца: Генпрокуратура срочно обратилась к владельцам банковских карт

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:59 Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура 23 сентября 2026 года предупредила о распространенной схеме мошенничества, при которой неизвестные представляются сотрудниками Национального банка РК и под предлогом защиты от мошенников выманивают деньги, сообщает Zakon.kz.

Только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 39 таких фактов, заявили в надзорном органе.

Например, 17 сентября 2026 года Департамент полиции области Улытау начал досудебное расследование по факту хищения денег у жителя города Жезказгана.

"Злоумышленники представились сотрудниками Национального банка и сообщили мужчине, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытаются похитить имеющиеся на его счетах денежные средства. Поверив им, мужчина, действуя по их инструкциям, снял все деньги со своих депозитов и, чтобы якобы "обезопасить" их, перевел третьим лицам. Ущерб составил 9 млн тенге", – рассказали в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве призвали казахстанцев проявлять бдительность.

"Сотрудники Национального банка и других государственных органов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество либо переводить денежные средства третьим лицам под предлогом их защиты от мошенников. Не сообщайте посторонним лицам SMS-коды, пароли, данные банковских карт и иные сведения, позволяющие получить доступ к вашим денежным средствам", – обратились в Генпрокуратуре.

Жительница Павлодара отправила в Алматы посылку с деньгами, спрятанными в крупе. На эти действия она пошла после звонка из якобы энергоснабжающей организации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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