Грозовые дожди, сильный ветер и туман надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 1 октября

Казахстан в предстоящий четверг, 1 октября 2026 года, накроют грозовые дожди, сильный ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды, который опубликовали на сайте РГП "Казгидромет":

"Циклон и атмосферные фронты определят погоду на большей части Казахстана – пройдут дожди, в дневное время возможны грозы... По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке, юго-востоке ночью и утром – туман".

Погода без осадков под влиянием отрога антициклона сохранится в западных и восточных регионах страны.

Также, по данным метеорологов, в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Павлодарской областях, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Кызылординской, на востоке Алматинской области;

– в Атырауской, Павлодарской областях, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Кызылординской, на востоке Алматинской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Улытау, Жетысу, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на севере, юге Акмолинской, Павлодарской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской области, на северо-западе, юге, востоке области Абай.

Ранее сообщалось, что Казахстан встретит октябрь 2026 года резким похолоданием – ожидаются первые морозы до -6°C и снег с дождем. Подробнее о погоде на 1, 2 и 3 октября можете узнать по ссылке.