"С автографами игроков "Баварии": Токаеву сделали подарок в Мюнхене
Фото: akorda.kz
Главе нашего государства Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 30 сентября 2026 года, подарили именную футболку мюнхенской "Баварии", сообщает Zakon.kz.
Это произошло во время встречи президента Казахстана с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.
"Касым-Жомарту Токаеву подарили именную футболку мюнхенской "Баварии" с автографами игроков", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.
Что именно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Маркус Зёдер во время встречи, можете узнать здесь.
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