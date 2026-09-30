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События

"С автографами игроков "Баварии": Токаеву сделали подарок в Мюнхене

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 20:08 Фото: akorda.kz
Главе нашего государства Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 30 сентября 2026 года, подарили именную футболку мюнхенской "Баварии", сообщает Zakon.kz.

Это произошло во время встречи президента Казахстана с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

"Касым-Жомарту ​Токаеву подарили именную футболку мюнхенской "Баварии" с автографами игроков", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Что именно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Маркус Зёдер во время встречи, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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