"С автографами игроков "Баварии": Токаеву сделали подарок в Мюнхене

Главе нашего государства Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 30 сентября 2026 года, подарили именную футболку мюнхенской "Баварии", сообщает Zakon.kz.

Это произошло во время встречи президента Казахстана с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

"Касым-Жомарту ​Токаеву подарили именную футболку мюнхенской "Баварии" с автографами игроков", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Что именно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Маркус Зёдер во время встречи, можете узнать здесь.