Токаев сделал подарок Джордже Мелони: опубликовано фото

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 30 мая 2025 года, подарил премьер-министру Италии Джордже Мелони национальную одежду – казахский камзол, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала БОРТ N1.

Фото: akorda.kz

"Джорджу Мелони принимали в лучших традициях казахского гостеприимства", – говорится под публикацией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу.

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30 мая высокая гостья выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), где перечислила цели своего визита в Казахстан.

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