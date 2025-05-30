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Политика

Токаев сделал подарок Джордже Мелони: опубликовано фото

Касым-Жомарт Токаев, Джорджа Мелони, подарок, фото, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:48 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 30 мая 2025 года, подарил премьер-министру Италии Джордже Мелони национальную одежду – казахский камзол, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала БОРТ N1.

Фото: akorda.kz

"Джорджу Мелони принимали в лучших традициях казахского гостеприимства", – говорится под публикацией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу.

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30 мая высокая гостья выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), где перечислила цели своего визита в Казахстан.

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Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров

О том, какие документы подписали Казахстан и Италия, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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