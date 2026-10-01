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События

Новый мост через Иртыш: в Усть-Каменогорске стартовал крупнейший транспортный проект

аким, церемония открытия, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:01 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Усть-Каменогорске дали старт строительству нового мостового перехода через Иртыш с пробивкой улицы Серикбаева от кольцевой развязки. Новый объект должен разгрузить основные магистрали города и улучшить транспортную связь между районами, разделенными рекой.

По словам акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, сегодня в Усть-Каменогорске насчитывается около 140 тысяч автомобилей. В ближайшие пять лет их количество, по прогнозам региональных властей, может превысить 200 тысяч. При таком росте существующей инфраструктуры на направлении улицы Казахстан будет недостаточно для комфортного движения.

Пропускная способность нового мостового перехода составит до 80 тысяч автомобилей в сутки.

"Самое главное – это удобство для жителей, чтобы быстро и безопасно можно было доехать без пробок", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
аким ВКО, Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Согласно паспорту объекта, строительство рассчитано на 2026-2029 годы. Проект включает автомобильную дорогу протяженностью 2,264 км, мост через Иртыш длиной 834,8 метра и мост через протоку длиной 42,2 метра.

На переходе предусмотрено шесть полос движения. Ширина проезжей части составит 26 метров. В каждом направлении будут по две полосы шириной 3,5 метра, крайние полосы шириной четыре метра предназначены для общественного транспорта. По обеим сторонам дороги обустроят тротуары шириной 2,25 метра, а также велосипедную дорожку шириной 1,5 метра.

эскиз, мост, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Мост будет сталежелезобетонным, с монолитными пролетными строениями со стороны левого берега. На подходах предусмотрены плиты мягкого въезда.

Отдельный комплекс работ связан с электросетями. Подрядчику предстоит перенести высоковольтные линии и семь тяжелых мачт, разместив их на расстоянии от 26 до 31 метра от проезжей части. Кроме того, планируется заменить 70 километров проводов.

техника, машины, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Аким области подчеркнул, что за качеством и соблюдением сроков строительства будут следить соответствующие органы.

Развитие транспортной инфраструктуры глава региона также связал с туристическим потенциалом Восточного Казахстана. По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уделять особое внимание развитию туризма. Для этого необходимы современные дороги, мосты и другая инфраструктура.

река, дома, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 19:01

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Параллельно со строительством нового перехода в области реализуются другие проекты, направленные на развитие туристической отрасли. Новый мост должен сократить транспортную нагрузку на существующие маршруты, уменьшить время в пути и повысить безопасность движения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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