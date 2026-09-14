Семь казахстанских тхэквондистов выступят на Азиатских играх в Японии
Фото: olympic.kz
Представлен состав сборной Казахстана по тхэквондо на участие в XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). В него вошли семь спортсменов: три женщины и четыре мужчины, сообщает Zakon.kz.
Женщины
- до 49 кг: Рита Бакишева
- до 57 кг: Тогжан Казнабек
- свыше 67 кг: Назым Махмутова.
Мужчины
- до 58 кг: Тамирлан Тлеулес
- до 68 кг: Самирхон Абабакиров
- до 80 кг: Батырхан Толеугали
- свыше 80 кг: Бейбарыс Каблан.
Соревнования по тхэквондо на Азиатских играх пройдут с 1 по 3 октября в Нагое.
Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript