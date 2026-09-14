Семь казахстанских тхэквондистов выступят на Азиатских играх в Японии

Фото: olympic.kz

Представлен состав сборной Казахстана по тхэквондо на участие в XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). В него вошли семь спортсменов: три женщины и четыре мужчины, сообщает Zakon.kz.

Женщины до 49 кг: Рита Бакишева

до 57 кг: Тогжан Казнабек

свыше 67 кг: Назым Махмутова. Мужчины до 58 кг: Тамирлан Тлеулес

до 68 кг: Самирхон Абабакиров

до 80 кг: Батырхан Толеугали

свыше 80 кг: Бейбарыс Каблан. Соревнования по тхэквондо на Азиатских играх пройдут с 1 по 3 октября в Нагое. Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае.

Поделитесь новостью