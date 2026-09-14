#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.8
516.76
5.3
Спорт

Семь казахстанских тхэквондистов выступят на Азиатских играх в Японии

Семь казахстанских таеквондистов выступят на Азиатских играх в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 19:28 Фото: olympic.kz
Представлен состав сборной Казахстана по тхэквондо на участие в XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). В него вошли семь спортсменов: три женщины и четыре мужчины, сообщает Zakon.kz.

Женщины

  • до 49 кг: Рита Бакишева
  • до 57 кг: Тогжан Казнабек
  • свыше 67 кг: Назым Махмутова.

Мужчины

  • до 58 кг: Тамирлан Тлеулес
  • до 68 кг: Самирхон Абабакиров
  • до 80 кг: Батырхан Толеугали
  • свыше 80 кг: Бейбарыс Каблан.

Соревнования по тхэквондо на Азиатских играх пройдут с 1 по 3 октября в Нагое.

Ранее сообщалось, что казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Кто представит Казахстан в триатлоне на Азиатских играх-2026
01:12, 05 сентября 2026
Кто представит Казахстан в триатлоне на Азиатских играх-2026 в Японии
Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии
23:01, 12 сентября 2026
Казахстан отправит 30 легкоатлетов на Азиаду-2026 в Японии
Азиада Представление Наград
14:36, 11 августа 2026
Казахстанским атлетам представили награды Азиатских игр-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на US Open
20:06, Сегодня
Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов на турнирах "Большого шлема"
Сборная Казахстана по таеквондо
19:31, Сегодня
Стал известен состав команды Казахстана по таеквондо на Азиаду-2026
Сборная Казахстана по футболу перед матчем
19:01, Сегодня
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций
Мирра Андреева после победного матча
18:35, Сегодня
Шамиль Тарпищев объяснил, в чём Мирра Андреева уступает Елене Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: