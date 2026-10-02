От зампреда Агентства до главы Национального ядерного центра РК: Гумар Сергазин получил новую должность

Назначен новый генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан". Им стал Гумар Сергазин, сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении разместила пресс-служба Агентства РК по атомной энергии сегодня, 2 октября 2026 года.

В агентстве подчеркивают, что назначение приходится на период новых задач, стоящих перед атомной отраслью страны.

"Под его руководством будет продолжена реализация научно-технических проектов в интересах развития атомной энергетики, укрепления ядерной и радиационной безопасности, экологической реабилитации бывшего Семипалатинского испытательного полигона и выполнения международных обязательств Казахстана в сфере ядерного нераспространения. Особое внимание будет уделено развитию системы обращения с радиоактивными отходами, включая создание необходимой инфраструктуры и организационных механизмов для безопасного обращения с накопленными и образующимися радиоактивными отходами". Агентство РК по атомной энергии

40-летний Гумар Сергазин имеет многолетний опыт работы в сфере государственного управления в атомной отрасли. В разные годы он занимал руководящие должности в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, в 2017-2023 годах являлся заместителем председателя Комитета. С 2023 года возглавлял Департамент атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК, в дальнейшем назначен заместителем председателя Агентства РК по атомной энергии.

Стоит отметить, что днем ранее, 1 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Гумара Сергазина от должности зампредседателя Агентства по атомной энергии.