#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
441.91
499.05
5.3
События

От зампреда Агентства до главы Национального ядерного центра РК: Гумар Сергазин получил новую должность

Гумар Сергазин, гендиректор Национального ядерного центра РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 13:31 Фото: gov.kz
Назначен новый генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан". Им стал Гумар Сергазин, сообщает Zakon.kz.

Информацию о назначении разместила пресс-служба Агентства РК по атомной энергии сегодня, 2 октября 2026 года.

В агентстве подчеркивают, что назначение приходится на период новых задач, стоящих перед атомной отраслью страны.

"Под его руководством будет продолжена реализация научно-технических проектов в интересах развития атомной энергетики, укрепления ядерной и радиационной безопасности, экологической реабилитации бывшего Семипалатинского испытательного полигона и выполнения международных обязательств Казахстана в сфере ядерного нераспространения. Особое внимание будет уделено развитию системы обращения с радиоактивными отходами, включая создание необходимой инфраструктуры и организационных механизмов для безопасного обращения с накопленными и образующимися радиоактивными отходами". Агентство РК по атомной энергии

40-летний Гумар Сергазин имеет многолетний опыт работы в сфере государственного управления в атомной отрасли. В разные годы он занимал руководящие должности в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, в 2017-2023 годах являлся заместителем председателя Комитета. С 2023 года возглавлял Департамент атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК, в дальнейшем назначен заместителем председателя Агентства РК по атомной энергии.

Стоит отметить, что днем ранее, 1 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Гумара Сергазина от должности зампредседателя Агентства по атомной энергии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
парк, сквер
14:30, Сегодня
В Темиртау благоустроили новый сквер ко Дню города
Гумар Сергазин
10:02, 01 октября 2026
Гумар Сергазин освобожден от должности зампреда Агентства по атомной энергии
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
09:01, 28 апреля 2025
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айбек Оралбай идёт к рингу на Азиатских играх-2026
14:54, Сегодня
Айбек Оралбай разгромил узбекского боксёра Зокирова и выиграл "золото" Азиады-2026
Атака сборной Казахстана по водному поло
14:37, Сегодня
Мужская сборная Казахстан по водному поло вышла в финал Азиады-2026
Тамерлан Тлеулес таеквондо
14:30, Сегодня
Казахстанский таеквондист Тамерлан Тлеулес победил корейца Хан Сик Ана и вышел в финал АИ
Сумасшедший камбэк
14:25, Сегодня
Азиада-2026: Начын Куулар принёс Казахстану первую медаль в вольной борьбе, проигрывая 2:5
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: