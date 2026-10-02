Президент: Искусственный интеллект должен стать инструментом индустриального развития

2 октября 2026 года на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить следующее мероприятие внедрению ИИ в транспортно-логистическую отрасль, сообщает Zakon.kz.

Глава государства полагает, что действенное применение искусственного интеллекта невозможно без доступа к высококачественным промышленным данным.

По его мнению, предприятия накопили значительные объемы производственных данных, однако они остаются разрозненными, различаются по качеству и зачастую не подходят для применения в системах искусственного интеллекта.

"На предыдущем заседании Совета я говорил о необходимости перехода к модели, ориентированной на данные, и о разработке отраслевых баз данных. Теперь эту работу необходимо последовательно распространить на промышленность. Нам нужны секторальные промышленные данные с едиными стандартами качества, взаимодействия и безопасного использования. Отечественные исследователи и разработчики должны иметь четкий и прозрачный доступ к ним. В то же время коммерческая тайна, стратегическая информация и критически важные данные должны оставаться под надежной защитой. Правительству совместно с бизнес-сообществом предстоит разработать общие подходы к формированию отраслевых промышленных баз данных с четким акцентом на их практическое использование при разработке отечественных технологических решений", – дал указания президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уже заложил прочную основу для развития искусственного интеллекта. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот потенциал в осязаемые экономические результаты.

"Искусственный интеллект должен стать практическим инструментом индустриального развития страны. У Казахстана есть весь необходимый потенциал. Эту работу необходимо еще более углубить в секторах, имеющих наибольшее стратегическое значение. В связи с этим предлагаю посвятить следующее заседание Совета внедрению искусственного интеллекта в транспортно-логистическую отрасль. Дальнейшая трансформация этой сферы значительно расширит ее потенциал, повысит эффективность, а также укрепит транзитные возможности Казахстана", – сообщил глава государства.

В своем выступлении он также подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.