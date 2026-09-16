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Общество

МИД напомнил казахстанцам о правилах въезда в Индонезию

МИД РК , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 18:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге напомнил казахстанцам об условиях безвизового въезда в Индонезию и требованиях, которые необходимо соблюдать при поездке, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что по решению МИД Индонезии с июля 2026 года граждане Республики Казахстан имеют право въезжать в Республику Индонезия без визы сроком до 30 дней.

"При принятии решений о предоставлении безвизового въезда индонезийская сторона учла в том числе принцип взаимности. Казахстан ранее предоставил гражданам Индонезии право безвизового въезда и пребывания в нашей стране сроком до 30 дней. Таким образом, для владельцев национальных паспортов обеих стран действуют безвизовые режимы со сроком пребывания до 30 дней. По установленным индонезийской стороной условиям безвизовый режим является бесплатным и предусматривает однократный въезд", – сказал Жанболат Усенов.

Он также подчеркнул, что максимальный срок пребывания составляет 30 дней с даты прибытия.

"При этом гражданам также следует учитывать общие требования, действующие при въезде в Индонезию. С 1 октября 2025 года все пассажиры, прибывающие из-за рубежа, обязаны заполнить единую электронную декларацию All Indonesia. Декларация заполняется бесплатно и может быть оформлена заранее", – резюмировал официальный представитель МИД РК.

Ранее официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал, почему Таиланд пересмотрел решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 стран, включая Казахстан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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