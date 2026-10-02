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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане: где ожидается непогода

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане: где ожидается непогода, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 20:12 Фото: magnific.com
В 17 областях Казахстана на 3 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. г. Павлодар: ночью и утром ожидаются дождь, гроза.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северный, северо-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре области Улытау ожидается временами сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

На востоке, в центре Алматинской области ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юго-западе, востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области пыльная буря, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке, в центре области порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза, пыльная буря, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность, на юго-западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снегопад, ливни и шквал надвигаются на Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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