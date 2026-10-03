В Казахстане определили меры по улучшению местных дорог
В ходе семинара обсуждались вопросы контроля качества дорожных работ и ответственности подрядчиков. Налибаев подчеркнул, что местные исполнительные органы должны принимать объекты только при полном соответствии установленным требованиям. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты подрядчики должны устранять за свой счет.
По итогам семинара акиматам областей и городов республиканского значения поручено в течение недели утвердить трехлетние планы по повышению качества местных дорог.
Планы будут включать определение приоритетных участков, подготовку проектов, строительство и ремонт, контроль качества и последующее содержание дорог.
Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.