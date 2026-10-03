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События

В Казахстане определили меры по улучшению местных дорог

В Казахстане определили меры по улучшению местных дорог, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 18:42 Фото: Министерство транспорта РК
Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев принял участие в заключительном заседании республиканского семинара-совещания "Качественные дороги: от планирования до эксплуатации" в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ходе семинара обсуждались вопросы контроля качества дорожных работ и ответственности подрядчиков. Налибаев подчеркнул, что местные исполнительные органы должны принимать объекты только при полном соответствии установленным требованиям. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты подрядчики должны устранять за свой счет.

По итогам семинара акиматам областей и городов республиканского значения поручено в течение недели утвердить трехлетние планы по повышению качества местных дорог.

Планы будут включать определение приоритетных участков, подготовку проектов, строительство и ремонт, контроль качества и последующее содержание дорог.

Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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