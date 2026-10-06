Президент Казахстана и султан Омана посетили МФЦА
По данным пресс-службы Акорды, управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил высоким гостям результаты работы центра, отдельно остановившись на возможностях, которые центр может предоставить для дальнейшего развития инвестиционно-экономических отношений между Казахстаном и Оманом.
В ходе презентации было отмечено, что совокупный объем привлеченных в Казахстан инвестиций с момента запуска МФЦА превысил 28 млрд долларов. Зарегистрировано более 6 600 компаний из 90 стран.
Лидеров двух стран ознакомили с особенностями юрисдикции МФЦА, основанной на принципах английского общего права, деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.
Отдельное внимание было уделено возможностям МФЦА в сфере исламских финансов. Также был презентован интеллектуальный ассистент AIDA (AIFC Intelligent Digital Assistant), предоставляющий консультационную поддержку в режиме 24/7.
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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в узком и расширенном составе. Позднее президент Казахстана и султан Омана приняли Совместное заявление.