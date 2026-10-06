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Политика

Президент Казахстана и султан Омана посетили МФЦА

султан Омана, Токаев, МФЦА, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 17:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, находящийся с государственным визитом в Казахстане, ознакомились с деятельностью Международного финансового центра "Астана", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил высоким гостям результаты работы центра, отдельно остановившись на возможностях, которые центр может предоставить для дальнейшего развития инвестиционно-экономических отношений между Казахстаном и Оманом.

В ходе презентации было отмечено, что совокупный объем привлеченных в Казахстан инвестиций с момента запуска МФЦА превысил 28 млрд долларов. Зарегистрировано более 6 600 компаний из 90 стран.

Лидеров двух стран ознакомили с особенностями юрисдикции МФЦА, основанной на принципах английского общего права, деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Отдельное внимание было уделено возможностям МФЦА в сфере исламских финансов. Также был презентован интеллектуальный ассистент AIDA (AIFC Intelligent Digital Assistant), предоставляющий консультационную поддержку в режиме 24/7.

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Токаев и султан Омана обменялись высшими государственными наградами

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в узком и расширенном составе. Позднее президент Казахстана и султан Омана приняли Совместное заявление.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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