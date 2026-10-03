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Токаев поздравил руководство Германии с Днем единства

Флаги Германии и Казахстана, Германия и Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 15:17 Фото: senate.parlam.kz
3 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы по случаю Дня германского единства, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Фридриха Мерца с национальным праздником – Днем германского единства.

Глава государства отметил, что этот знаменательный день олицетворяет стойкость и созидательную силу Германии, ее уверенное движение по пути прогресса и процветания.

Президент также выразил искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему в ходе недавнего официального визита в Германию, и высоко оценил содержательный характер состоявшихся переговоров.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые в Берлине договоренности открывают новые возможности для углубления казахско-германского стратегического партнерства и реализации совместных проектов в приоритетных сферах.

Глава государства пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Фридриху Мерцу успехов в их ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Германии – благополучия и дальнейшего процветания.

Ранее Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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