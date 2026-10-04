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События

Алматы готовится к сильному дождю: коммунальные службы усиливают дежурство

Алматы готовится к сильному дождю: коммунальные службы усиливают дежурство, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 18:29 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы коммунальные и экстренные службы перешли на усиленное дежурство из-за ожидаемого ухудшения погоды. В ночь на 5 октября прогнозируются сильные дожди и порывы северо-западного ветра до 15-18 м/с, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", после 21:00 4 октября начнется дождь, а после полуночи осадки усилятся и временами достигнут 15-20 мм. Утром дождь ослабеет и завершится до полудня 5 октября.

Для предупреждения возможных подтоплений в городе будут дежурить 70 мобильных бригад. В готовности находятся 337 единиц спецтехники, 103 мотопомпы и 2,4 тыс. мешков с песком. К работам привлекли 717 специалистов.

Основные силы сосредоточат на участках, где возможно скопление воды. В целом на улицы города выйдут 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц техники.

6 октября в Алматы ожидается переменная облачность без осадков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на 5 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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