Алматы готовится к сильному дождю: коммунальные службы усиливают дежурство
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы коммунальные и экстренные службы перешли на усиленное дежурство из-за ожидаемого ухудшения погоды. В ночь на 5 октября прогнозируются сильные дожди и порывы северо-западного ветра до 15-18 м/с, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казгидромета", после 21:00 4 октября начнется дождь, а после полуночи осадки усилятся и временами достигнут 15-20 мм. Утром дождь ослабеет и завершится до полудня 5 октября.
Для предупреждения возможных подтоплений в городе будут дежурить 70 мобильных бригад. В готовности находятся 337 единиц спецтехники, 103 мотопомпы и 2,4 тыс. мешков с песком. К работам привлекли 717 специалистов.
Основные силы сосредоточат на участках, где возможно скопление воды. В целом на улицы города выйдут 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц техники.
6 октября в Алматы ожидается переменная облачность без осадков.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 5 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение.
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