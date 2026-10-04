Опубликовано штормовое предупреждение на 5 октября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 5 октября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте и 14 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте ночью ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге и в предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, в горных районах – осадки, временами сильные в виде дождя и снега. Днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горах – туман. На западе, севере, юге и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. Ночью на севере и в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. На западе, севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Ночью на севере и востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря и порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке и юге Карагандинской области, днем на западе, севере и востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе, севере и востоке – туман. Ночью на юге и днем по области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде временами ожидаются дождь и снег, ночью и утром – туман, порывы ветра 15-20 м/с.

На западе и севере области Улытау ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ночью на западе и севере, днем по области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается дождь, на востоке и в центре – сильный дождь, в горных районах – осадки, временами сильные в виде дождя и снега. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. На востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью временами ожидается сильный дождь.

Ночью в Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, на юге и востоке – сильный дождь, в горных районах – осадки, временами сильные в виде дождя и снега. Днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. В горах – туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются дождь и гроза.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, на востоке и в горных районах – осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Порывы ветра составят 15-20 м/с, на западе, севере и юге – 23-28 м/с. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью временами до 23 м/с.

Ночью на севере и в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере – туман. Порывы ветра составят 15-20 м/с, на западе, севере и в центре – 23-28 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе – чрезвычайная. В Семее ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью временами до 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед, на западе, севере и востоке – сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Костанае ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед, днем временами сильные осадки.

Ночью на северо-востоке и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе и севере – туман. На северо-востоке и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед, днем на западе и севере – сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Петропавловске ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед, ночью и утром – туман.

В Акмолинской области ожидаются дождь, снег и низовая метель, днем на западе и севере – сильные осадки в виде дождя и снега. Ночью на западе и севере ожидаются туман и гололед.

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