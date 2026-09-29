Ученые заявили о крайне низкой активности Солнца: что это значит

Солнечная активность остается низкой, а магнитных бурь на Земле в ближайшие дни не прогнозируется. С таким заявлением 28 сентября 2026 года выступили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, индекс солнечной активности составляет около 2,5. Последняя вспышка на Солнце произошла в воскресенье, 27 сентября, и была слабой – уровня C1.3.

Кроме того, магнитное поле Земли также остается спокойным. Индекс геомагнитной активности Kp сейчас находится на уровне около 2. По прогнозам специалистов, существенных возмущений магнитосферы до конца сентября не ожидается.

Сентябрь в целом, как говорится в публикации издания РБК Life, оказался очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности.

За первые 25 дней месяца была зафиксирована только одна магнитная буря – минимального уровня G1, 8 сентября. Для сравнения: в августе магнитные бури наблюдались в течение четырех дней, а в марте – семи дней.

Ученые отмечают заметное снижение вспышечной активности Солнца. По их данным, Солнце находится в состоянии низкой активности уже несколько недель.

Если ситуация изменится, заметного усиления солнечной активности специалисты ожидают не раньше октября.

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