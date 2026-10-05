2 000 елей для Кок-Жайлау: как молодежь Алматы участвует в будущем горного курорта

Судьба горной природы Алматы небезразлична и молодым горожанам. 3 октября на Кок-Жайлау студенты и представители молодежи вместе с экологами и руководителями города высадили около 2 000 елей Шренка, обсудив при этом, каким должно быть развитие этой природной территории, сообщает Zakon.kz.

Кок-Жайлау давно стало одним из самых популярных мест отдыха алматинцев и туристов. По мере роста туристического потока все чаще поднимается вопрос о том, как сделать посещение гор более комфортным и безопасным, не нанося ущерба окружающей природе. Именно в этом контексте развивается проект Almaty SuperSki, вокруг которого ранее уже проходили открытые встречи с молодежью Алматы.

Студенты и молодые горожане предлагали обсуждать влияние проекта на горные территории, задавали вопросы представителям компании и высказывали свои предложения. Одним из таких предложений стало правило: любой проект и любую стройку, особенно на территории национального парка, начинать с посадки деревьев.

3 октября эта идея получила практическое продолжение. Участники экологической акции сначала совместно высадили первое дерево, после чего распределились по участкам. Всего на территории около одного гектара высадили порядка 2 000 елей Шренка.

В акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Казахстана Алибек Куантыров, аким Алматы Дархан Сатыбалды, главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев, представители профильных научных организаций, студенты и молодые жители города.

Развитие туристической инфраструктуры должно осуществляться с особым вниманием к сохранению природы

Глава Минэкологии Алибек Куантыров отметил, что развитие Кок-Жайлау рассматривается как возможность дать новый импульс туристической отрасли Алматы и всего региона. При этом, по его словам, экономическое и туристическое развитие должно сочетаться с ответственным отношением к природному наследию.

"Сегодня на территории будущего курорта Кок-Жайлау проходит экологическая акция по посадке деревьев. Это важный проект, который призван придать новый импульс туристическому развитию Алматы и всего региона, создать дополнительные возможности как для жителей города, так и для его гостей. При этом развитие туристической инфраструктуры должно осуществляться с особым вниманием к сохранению природы. Мы исходим из принципа ответственного природопользования: при изъятии одного дерева будет обеспечена компенсационная посадка десяти деревьев. При этом ни одно дерево, занесенное в Красную книгу, в зоне реализации туристического кластера пересаживаться или изыматься не будет. Уверен, что при соблюдении всех экологических требований реализация проекта позволит сочетать развитие туризма и экономики с сохранением природного наследия. Это богатство, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям", – сказал Алибек Куантыров.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды, в свою очередь, подчеркнул, что участие молодых горожан в подобных инициативах важно не только с точки зрения экологического просвещения, но и как возможность непосредственно влиять на будущее города.

"Горы – неотъемлемая часть Алматы и его идентичности. Для нас важно, чтобы молодежь не оставалась в стороне от вопросов, связанных с будущим города и его природных территорий. Такие инициативы дают возможность не только говорить об экологии, но и лично участвовать в конкретной работе по сохранению природы", – сказал глава города.

Любое развитие должно начинаться с уважения к природе

В компании Kazakh Tourism Development называют посадку деревьев продолжением диалога с молодежью. Главный исполнительный директор компании Ержан Еркинбаев отметил, что экологические мероприятия должны предшествовать следующим этапам реализации Almaty SuperSki.

"Для нас важно, что молодежь Алматы сама проявляет интерес к будущему города, наших гор и Кок-Жайлау. Мы уже провели ряд открытых встреч, выслушали мнение молодых людей и ответили на их вопросы. Наша позиция проста: любое развитие должно начинаться с уважения к природе. Поэтому еще до следующих этапов реализации Almaty SuperSki мы начинаем с конкретных экологических действий. Посадка новых деревьев – один из таких шагов. Кок-Жайлау будет легкими Алматы", – отметил он.

По словам Ержана Еркинбаева, около двух тысяч саженцев елей Шренка были закуплены компанией в питомнике. Для территории посадки разработан отдельный план, предусматривающий не только высадку, но и последующий уход за деревьями.

"Разрабатывается целый план по посадке и дальнейшему уходу. Поэтому компания "КазГипролесХоз", наш подрядчик, досконально разработала этот план. Его утвердили в национальном парке Иле-Алатау. И с разрешением Министерства экологии будет осуществляться сегодня посадка, дальнейший уход, все лесопатологические мероприятия, в том числе полив", – рассказал он.

Представитель компании также сообщил, что высадка деревьев не должна ограничиться нынешней акцией. По его словам, на протяжении следующих шести лет посадки будут проводиться не только во время строительства, но и в период эксплуатации курорта – ежегодно весной и осенью.

При этом вопрос сохранения уже существующих деревьев остается одним из ключевых в обсуждении проекта. Еркинбаев сообщил, что на территории, где предполагается размещение объектов курорта, включая канатные дороги, станции канатных дорог, другие сооружения и систему искусственного орошения, растет около 6-7 тысяч деревьев.

По его словам, компания намерена сохранить максимально возможное количество из них и минимизировать вырубку.

"Если какая-то часть из деревьев попадет под вырубку, за каждое дерево мы посадим 10, это во-первых. Во-вторых, мы не допустим вырубку ни одного краснокнижного дерева. Краснокнижные деревья на территории курорта имеются – их 15 штук: 13 растут поближе, а 2 немножко в отдаленности. Но каждое это дерево нанесено на наши карты и отмечено в плане, имеет координаты. Ни одно из них не попадает под застройку, они все будут сохранены", – подчеркнул Ержан Еркинбаев.

Он добавил, что речь идет о деревьях, которые, по данным компании, не относятся к краснокнижным видам.

"Да, безусловно, они очень красивые. Но при строительстве такого большого проекта, который покажет завтра серьезный эффект для экономики, для людей, для массового спорта, для детей, каким-то количеством пожертвовать надо будет, но, как я уже говорил, мы компенсационно ежегодно будем высаживать кратно больше", – сказал глава компании.

Безопасность и инфраструктура: зачем Кок-Жайлау нужны изменения

Развитие туристической инфраструктуры связано не только с увеличением числа туристов, но и с вопросами безопасности. Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова отметила, что Кок-Жайлау уже сегодня принимает большой поток посетителей.

"Сегодня мы находимся в жемчужине нашего города – урочище Кок-Жайлау. Здесь у нас идет большой поток туристов, которые хотят прийти, посмотреть эту природу, ознакомиться с ней. Поэтому критически важно развитие правильной и верной инфраструктуры", – подчеркнула глава управления.

По ее словам, из-за большого количества людей спасательным службам бывает сложно оперативно добираться до отдельных участков территории.

"К примеру, из-за того, что здесь большое количество людей, сюда очень тяжело добираться технике и проводить спасательные работы. Поэтому, в первую очередь, это вопрос безопасности". Галия Токсеитова

Кроме того, рост туристического потока требует создания базовых условий для посетителей – в частности, санитарной инфраструктуры и организованного доступа к необходимым объектам.

"Туристически Алматы развивается. Поток туристов растет, и первостепенно здесь, конечно, необходимо создать первоначальные условия: это санузлы и возможность доступа к инфраструктуре. Поэтому туристическое развитие Алматы для нас имеет стратегическое значение, для того чтобы это место стало еще более доступным и комфортным для людей", – сказала Токсеитова.

Что говорят ботаники о новых посадках

В экологическом обсуждении проекта приняли участие и специалисты КазНУ имени аль-Фараби. Старший преподаватель кафедры ботаники и агроэкологии факультета биологии и биотехнологии Каримэ Абидкулова положительно оценила саму инициативу по увеличению количества зеленых насаждений в горах.

"Как биолог и как ботаник, я, конечно, приветствую эту акцию, потому что эти посадки увеличивают количество зеленых насаждений в наших горах и улучшают экологическую обстановку. И в то же время, второе, это дарит красоту горам. То есть горы с деревьями и горы без деревьев – это две большие разницы". Каримэ Абидкулова

Вместе с тем специалист подчеркнула: при любом развитии территории важно в первую очередь максимально избегать массовой вырубки.

Говоря о компенсационной посадке по принципу "одно вырубленное дерево – десять новых", ботаник отметила, что такие меры могут возместить природе часть потерь лишь в ситуации, когда вырубки полностью избежать невозможно.

"Мне трудно это комментировать, поскольку это территория национального парка. У них свои есть законы и свои правила, как они делают компенсаторную посадку. Единственное, что можно точно сказать, что надо избежать массовую вырубку, чтобы как можно меньшее количество деревьев подвергнуть вырубке. Да, компенсационная посадка – это единственный вариант, когда можно как-то возместить природе то, что у нее изъяли. Других вариантов здесь нет, если невозможно избежать вырубки", – сказала Каримэ Абидкулова.

При этом, по ее словам, за молодыми посадками необходим постоянный уход. Речь идет о наблюдении за состоянием растений, поливе, снижении выпаса скота, если он осуществляется на этой территории, а также уменьшении рекреационной нагрузки.

"За вновь посаженными деревьями, безусловно, должен быть уход. Но эти деревья не просто привезены откуда-то – это местные, аборигенные виды. Насколько я знаю, это ель Шренка, которая здесь всегда росла в естественных условиях. И эти условия для нее подходящие". Каримэ Абидкулова

Особое значение, считает ботаник, должен иметь научный мониторинг.

"Конечно, специалисты из университета должны изучать этот вопрос. Мы надеемся, что будет продлен наш договор с заказчиком и мы будем проводить мониторинг этой территории, на которой будет располагаться курорт. Именно мониторинг зеленых насаждений, популяции растений", – сказала Каримэ Абидкулова.

Она также рассказала, что ель Шренка в естественных условиях растет очень медленно: по ее словам, прирост в один-полтора метра может занимать 20-25 лет.

Таким образом, посадка 2 000 деревьев на Кок-Жайлау стала не только экологической акцией, но и продолжением публичного диалога о будущем горной территории. Для молодежи участие в ней стало возможностью перейти от обсуждения проекта к конкретным действиям, а для его инициаторов – показать, как предполагается сочетать развитие туристической инфраструктуры с сохранением природного наследия.

Дальнейшее развитие Кок-Жайлау, судя по озвученным планам, будет связано сразу с несколькими направлениями: созданием инфраструктуры для растущего потока туристов, повышением безопасности, развитием горного туризма и спорта, а также масштабными экологическими мероприятиями. При этом одним из главных вопросов останется то, насколько последовательно будут выполняться заявленные меры по сохранению существующих деревьев, компенсационным посадкам и уходу за новыми насаждениями.

14 августа 2026 года прямо у Кок-Жайлау прошло открытое обсуждение Almaty SuperSki, где журналисты смогли задать интересующие их вопросы – от экологии и воды до безопасности и масштабов будущего курорта. Подробнее – здесь.