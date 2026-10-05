Озеро образовалось в одном из районов Алматы после дождя: названа причина

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В Алматы в ночь на 5 октября 2026 года начался дождь. Его последствиями делятся горожане в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Так, в районе рынка "Алтын Орда" образовалось большое скопление воды на тротуаре и дороге. Смотреть в Threads В акимате Наурызбайского района прокомментировали ситуацию. "По пр. Райымбека, куда поступает часть ливневых вод района, возникли трудности в связи с засорением перехода ливневой системы. В результате образовалось значительное скопление воды. Ранее на данном участке подобных проблем не наблюдалось. В настоящее время коммунальными службами проводятся работы по очистке ливневой системы и восстановлению ее пропускной способности. Ситуация находится на контроле", – говорится в сообщении. Смотреть в Threads На дорогах Алматы в ночь на 5 октября на некоторых участках в районе строительства LRT провалился асфальт, сделав буквально невозможным движение транспорта.

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